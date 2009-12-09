

حرية التعبير حق للجميع

دنيا عبد الكريم

الحوار المتمدن-العدد: 5687 - 2017 / 11 / 3 - 21:48

المحور: المجتمع المدني







(لكل انسان الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها واذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ) المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان



كما ينص الدستور العراقي في المادة 42 لسنة 2005 على انه ( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة)





قد يظن القارئ ان المفكر مادام يفكر فقد يكون تفكيرا حرا لايمكن أحدا ان يدخل الى ذهنه ويعوقه عن التفكير في اي ناحية يريد ولكن الواقع ان التفكير لايمكن ان يكون حرا طليقا حتى نستطيع البوح والافصاح به الى غيرنا لان الفكرة طاقة اي قوة من قوى الذهن شأنها شأن جميع القوى المنحبسة تعذب الذهن حتى تنصرف بالعمل وكل منا يعرف ان في الافضاء والبوح منفرجاً للصدور وان همومنا تخف اذا شاركنا غيرنا فيها والخواطر العلمية او الفلسفية تؤذي صاحبها اذا لم يجد منصرفا بالبوح الى الناس فحرية الفكر إذن حرية البوح بالقول ولكن التاريخ يثبت ان معظم الذين باحوا بما في صدورهم مما اعتقدوا حقيقة علمية او فلسفية او دينية نالوا من الاضطهاد بالتعذيب والحبس او القتل الشيء الكثير لم يخل منه قرن منذ اكثر من ألفي سنة (1).

ولكن اليوم نظرا لاتفاقيات حقوق الانسان والدستور الذي يكفل حرية التفكير والعقيدة يجب ان تمنح هذه الحرية الى جميع الناس بشرط الا تؤدي لحدوث ضرر للآخرين (( كما يقول القاضي اوليفر وندل هولمز الابن احد انصار حرية الكلام وان كان بمقولته المشهورة انها لاتتضمن حرية الصياح بكلمة حريق في مسرح مزدحم ويقصد منها الاشاعة ، وهناك مثل حقيقي آخر لكتاب (القاتل المأجور ) دليل للقتلة المأجورين المستقلين يقدم هذا الكتاب الذي يقال انه ادب خيالي ارشادات مفصلة لكيفية القتل بحذر والتخلص من الجثث نٌشر هذا الكتاب سنة 1983 في الولايات المتحدة وزادت شهرة الكتاب عندما استأجر لورنس هورن قاتلا مأجورا لقتل ابنه وزوجته السابقة وممرضة ابنه من اجل الحصول على اموال التأمين اتبع القاتل حرفيا التعليمات الواردة بالكتاب عن كيفية جعل المسدس صعب التعقب واستخدام كاتم صوت منزلي الصنع ، واطلاق النار من مساافة قريبة وماالى ذلك ، حٌكم على القاتل بالاعدام وعلى هورن بالسجن مدى الحياة ورُفعت دعوى قضائية ضد ناشري الكتاب ، واعد الناشرون دفاعا معتمدا على التعديل الاول انتهت القضية بتسوية مالية من جانب الناشرين واعتبر البعض ان محاولة مقاضاة ناشري هذا الكتاب هجوم على حرية الكلام في حين اعتبرها آخرون رد فعل اخلاقي مناسبا لمنع التداول الواسع لعمل اوحى بارتكاب جريمة قتل وقدم دليل تعليمات لها ، ان هذا الكتاب غير مسؤول وخطير الا انهم كانوا قلقين من خطر تقييد حرية الكلام لاسيما ان اغلب المعلومات الواردة بالكتاب كانت متاحة بالفعل على نطاف واسع في افلام العصابات وكتب الجرائم الواقعية ، اذا امكن اثبات ان الكتاب يحرض مباشرة على العنف فعندها توجد اسباب واضحة لفرض الرقابة ، اما اذا لم يمكن ذلك فإن هذا يعتبر تعديا على الحرية الفردية .

عندما تقول اؤيد حرية الكلام فإن العبارة تكون ناقصة المعنى نسبيا دون توضيح حدود هذه الحرية ولا تعني هذه العبارة عند اغلب الناس (انا اؤيد حرية الكلام في كل الظروف على الاطلاق) الا ان تعيين هذه الحدود ليس بالامر السهل فهذا يعني تحديد الوقت الذي تحضى فيه قيمة مناقضة بالاولوية على هذه الحرية (2).

ولكن ماذا لو كانت الافكار لاتؤذي أحدا مثل التحدث عن فلسفة الوجود او انتقاد فلسفة العنف الموحودة في عقيدة ما ومع ذلك تضطهد السلطة اصحابها بالإعدام او الحبس كما في بعض الدول العربية ، كالسعودية و مصر وغيرها ان السياسة التي تنتهجها ضد المفكرين اشبه بسياسة محاكم التفتيش في العصور الوسطى التي تنتهك حرية الفكر والتعبير

، لنرى حجج جون ستيوارت مل في تأييده لحرية الكلام :

يقدم مل في الفصل الثاني من كتاب عن الحرية بعنوان عن حرية الفكر والنقاش ، العديد من الحجج المرابطة من اجل حماية حرية الكلام ليس من التدخل الظالم للحكومة فحسب بل من الضغوط الاجتماعية ايضا تقوم كل هذه الحجج على افتراض ان (أ) الحقيقة مهمة و(ب) مهما وصل مدى تأكد شخص من معرفته للحقيقة فلا يزال رأيه يحتمل الخطأ ، يرى مل ان وجود سوق حر للافكار سيزيد من احتمال تحقيق افضل نتائج متمثلة في تجلي الحقيقة واستبعاد الخطا والحقيقة مفيدة للجميع بالاضافة لذلك ، فإن عملية الحوار النشط في ظل وجود آراء متباينة يعيد الحيوية للآراء التي ربما تُعتنق دون تفكير في حالات اخرى سوف تتسبب القيود على حرية الكلام في تقويض هذه العملية ومن ثم تقدم نتائج لاقيمة لها فحد حرية الكلام يجب ان يكون في المرحلة التي يحرض فيها على اذى الآخرين ، اذن فالفوائد التي تعود على المجتمع والافراد من جراء تقبل حرية تعبير شاملة تكون عظيمة اما خسائر قمعها فتكون هائلة ، يهتم مل على وجه الخصوص بضرورة عدم اسكات آراء الاقلية لمجرد ان عددا قليلا من الأفراد يعتنقونها فللأفكار غير الشائعة فائدة محتملة تعود على البشرية كلها حتى وان كان من يعتنقها فرد واحد فحسب .

ان اجتمع البشر كلهم عدا شخص واحد على رأي واحد لايحق لهم اسكات هذا الشخص تماما كما لايحق له في حالة امتلاكه السلطة اسكاتهم (3).

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(1) حرية التعبير وابطالها في التاريخ .

(2) حرية التعبير

(3)نفس المصدر .









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