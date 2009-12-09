

كامي بزيع

الحوار المتمدن-العدد: 5687 - 2017 / 11 / 3 - 15:29

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









وجد رايش وهو الطبيب النفسي شريك فرويد، ان طاقة الاورغون عند الكثير من مرضاه مكبوتة، وبالتالي فالطاقة في جسم المريض معرقلة، اي انها لا تأخذ مجراها الطبيعي في السيلان، فكان لا بد لهذه الطاقة ان نعود لشكلها الطبيعي ليتحقق التوازن في الجسم ويصبح سليما.

وبعد ابحاث عديدة وجد ان كبت الاورغون يتركز في اماكن محددة من الجسم. تحديدا في سبعة مناطق هي: العيون، الفم، الرقبة، الضفيرة الشمسية، الخصر، الحوض، الاعضاء التناسلية. مصادفة هذا يتشابه مع الشاكرات السبعة في الثقافة الشرقية وهي مراكز الطاقة في الجسم.

ان كبت طاقة الاورغون تجعل هذه المناطق مشدودة اي انها تشكل ما اطلق عليه اسم "درع"، تصبح دروعا من الصعب اختراقها وبالتالي تحريرها.

ان فك وحل الحواجز التي تقف بوجه جريان الطاقة او الاورغون كان من العلاجات الاساسية لويلهام رايش، فكان يسعى مع المريض لمعرفة منطقة الشد، واحيانا كثيرة تكون بأكثر من منطقة.

اما طريقة العلاج التي اعتمدها رايش فتقوم على تحرير الجسم والنفس والعقل من الضغوطات او الشد اي من الدرع، والتي تنشأ نتيجة المشاعر المكبوتة، والتي تسعى لحماية المريض من العالم الخارجي وتكبت الرغبات الفطرية والشهوات.

الدرع هو نوع من المقاومة التي تتجمع به الطاقة، وكما علمنا فان الاورغون له الوجه السالب والوجه الايجابي فالطاقة الحية هي ال ORGON او´-or-او POR . اما الطاقة الميتة او الضارة فهيDEATH ORGON ، او DOR . والدرع يكون مكونا من الاخيرة.

وبالتالي الخلاصة ان كبت هذه الطاقة يخلق درعا عصبيا عضليا، وهذا الدرع يشكل عائقا بوجه تدفق الطاقة في الجسم، وعدم تدفق الطاقة يؤدي الى الامراض، اذن العلاج بحسب رأي رايش يبدأ بحل هذا الدرع. فتفكيك وحل هذا الدرع يؤدي الى الصحة. ومن هنا كانت علاقة رايش مع مرضاه علاقة قريبة كالتربيت على الظهر والاحتكاك بجسد المريض وغيره...

ووفق ابحاث رايش العلمية فان البيونات تتشكل بفضل الاورغون من المادة الخاملة بصورة عفوية وتلقائية، البيونات هي اصغر مئة مرة من البكتيريا، وهي مشحونة بطاقة اورغونية او حيوية تكون فاعلة ونشطة اما اذا ميتة وقد اطلق عليها T-BACILLI عندها تتحول الى طاقة تدميرية.

ان العجز عن تحقيق اللذة وعدم تحقيق النشوة هو مايؤدي الى الامراض ومنها السرطان، ومن هنا توصل الى معرفة سبب المشاكل الصحية عند الانسان.

وقد اثبت ايضا ان الاورغون يبدو كهالة زرقاء تحيط بالبيونات، واكد ان الاورغون هو المسؤول عن هذا الدفع، فعندما هذه الهالة تتمدد الخلايا تموت، وعندما تفقد الخلايا هذه القوة الحيوية الاورغون تموت.

وبالتالي العلاج بالنسبة له كان يقوم على اعادة مسار الاورغون في الجسم، وملئ هذه البيونات بالاورغون، لكي لا يتحولن الى BACILLIS T- اي ميتة وتخلق امراض.

وبالرغم من انهم يتصرفون بنفس الطريقة الا انهم واحد يعني الحياة والاخر يعني الموت، وفي الاختبار الذي اجراه على الفئران وجد ان الفئران التي حقنت الفئران BACILLIS T- ظهرت فيها اورام انتشرت وادت الى موتها.

اذن ولان الاورغون هو طاقة اثيرية طبيعية فإنه يمكن تجميعها واستعمالها في شفاء الامراض، فقام بتصميم وتنفيذ اجهزة لتجميع الاورغون واعادة بثه ونشره اذا جاز لنا التعبير، فكانت اجهزة شفاء للكثير من الامراض العصابية وكذلك الفوبيا وحتى السرطان.

اليوم توجد الاورغونيت في كل بيت تقريبا لانه يمكن تصنيعها بباساطة في المنزل، وهي تساهم في شحن طاقة البيت كما وتساهم في توازن الطاقة المؤثرة على الصحة.

في المقال المقبل: كيف نصنع اورغونيت منزلي صغير.