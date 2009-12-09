أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شاكر فريد حسن - الى أين يتجه الشرق الاوسط ..؟!


اخر الافلام











المزيد.....

الى أين يتجه الشرق الاوسط ..؟!


شاكر فريد حسن
الحوار المتمدن-العدد: 5686 - 2017 / 11 / 2 - 22:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



الشرق الاوسط من أكثر المناطق الملتهبة التي تعاني مرارة الحروب وسفك الدماء المتواصلة على امتداد سنوات طويلة ، والعالم العربي هو محط أنظار مختلف الامبراطوريات وقوى الاستعمار والامبريالية والصهيونية ذات الاطماع التوسعية ، التي تسعى الى بسط سيطرتها ونفوذها وهيمنتها على كامل المنطقة العربية ، وتطويع جميع الانظمة العربية تحت لوائها ومظلتها ، سعياً للسيطرة على الثروات والموارد الطبيعية كآبار النفط والغاز وغير ذلك .

ولتحقيق أهدافها فان القوى الأجنبية وعلى رأسها أميركا ، تحاول جاهدة تحويل المنطقة الى قاعدة عسكرية، والزج بالدول العربية في حروب داخلية واهلية طاحنة ، وصراعات اقليمية وفتن طائفية ومذهبية ، والتنكر لطموحات شعوبنا بالتحرر والاستقلال ، ومنع تأسيس مجتمعات مدنية حضارية وديمقراطية عربية .

ونتيجة ذلك تسود العالم العربي حالات انقسام وفرقة وتشتت وتمزق داخلي ، ويعاني أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية ، وبواجه قضايا مزمنة لم تجد حلولاً لها ، وهذا على حساب سعادة ورفاهية وازدهار ومستقبل الشعوب العربية .

وتعتير القضية الفلسطينية لب الصراع ومركز الاحداث ، التي لم تحل حتى الان ، لأن أصحاب القرار غير معنيين بحلها .

ولا شك أن أمريكا والحركة الصهيونية ودول اوروبا تحاول تصفية قضية شعبنا ، بتخليد وتكريس الواقع الاحتلالي ، على اساس سايكوس بيكو ، وفرض شرق اوسط جديد وفق المواصفات الامريكية .

ولا يخفى على احد ان غياب الوحدة العربية والانقسامات والانشقاقات بين اجزاء الوطن العربي لها الاثر السلبي على مواجهة المشاريع الاستعمارية والامبريالية الكوليونالية في المنطقة .

ما يميز الحالة العربية الراهنة هو تعمق الأزمات الداخلية ، وازدياد الفقر والجوع والحرمان والفساد السياسي والمالي في المجتمعات العربية التي تغذيها قوى الاستعمار ، فضلاً عن سيطرة الفكر الاصولي السلفي الظلامي ، الذي ادى الى موجات الارهاب والقتل والدمار .

ان الاضطرابات والفوضى ما زالت بعيدة عن نهايتها ، وما زال الغموض يكتنف الوضع المستقبلي في الشرق الاوسط ، الى أين تتجه التحولات العنيفة الصعبة في المنطقة ؟ وكيف ستؤثر على البيئة الجيوسياسية ، وكيف سيتغير التوازن بين مصالح القوى الكبرى في المنطقة الغنية بالنفط والموارد الطبيعية ؟!

المرحلة الراهنة وتحدياتها تتطلب رص صفوف ما تبقى من قوى تقدمية وتحررية وتنورية لمواجهة السياسات الامريكية والاستعمارية في المنطقة ، ولتأخذ دورها في الكفاح الوطني والطبقي لاجل خلاص الشعوب العربية من القهر والظلم والاستعباد ، وتحرير الانسان العربي ، ومقاومة الفكر الظلامي الارهابي ، والتصدي للانظمة المتآمرة العميلة التي تدور في فلك المشاريع الامريكية والاستعمارية والاجنبية ، نحو بناء تحالف استراتيجي عربي لدحر قوى الشر والبطش والظلام في المنطقة .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
شاكر فريد حسن

إجمالي القراءات: 2,283,527
المقالات المنشورة: 832
- غاليا أبو صلاح تكتب شعرها بنبيذ الروح ..!
- الصراع الفكري بين قوى الاستنارة والظلام ..!
- ماذا وراء تفجير النفق في غزة
- مع دراسة الباحث الفلسطيني سعيد مضيه
- في تاريخ العراق السياسي ..!!
- لماذا استعجلت الرحيل يا رزق ..!
- تحية حب وتقدير ووفاء للرفيق المناضل قدري أبو واصل ..!!
- آمال عواد رضوان شاعرة الرقة والجمال والانوثة وسحر الكلمات .. ...
- في احتجاب - الموقد الثقافي - ..!!
- الشاعرة العراقية وفاء عبد الرزاق تحاكي وجدانها ، وتغمس يراعه ...
- شبابنا العرب الى أين ..!!
- الواقع العربي وثقافة المستقبل ..!
- مع الفنانة الفلسطينية هويدا نمر زعاترة
- محمود درويش واتفاق اوسلو المشؤوم ..!!
- ماذا يريدون من سوريا ..؟!
- ريم نبيل زحالقة تكتب قصيدتها باحساسها ..!!
- اعتداء غاشم على مقهى ليوان الثقافي ..!
- الطائفية في العراق - وجهة نظر ..!!ً
- لبنى دانيال .. الغوص في عمق الوجدان والتألق مع نبع الشعر !
- حفل تابين لراهب كنعان الشاعر والمفكر الفلسطيني أحمد حسين

المزيد.....


أخبار عامة
- تيتانيوم مرن بديل للعظام البشرية
- هجوم نيويورك.. وعيد ترامب ومستقبل الهجرة
- مصادر كردية تتحدث عن أسلحة فتاكة لمواجهة -الحشد- وتغيير في - ...
- هآرتس: مئات السياح الإسرائيليين يتدفقون إلى لبنان
- إسرائيل تجري أضخم مناورة عسكرية جوية
- استخبارات كوريا الجنوبية تتوقع تجارب نووية وصاروخية جديدة من ...
- بوتين وماكرون يؤكدان على ضرورة تطبيق الاتفاق النووي مع إيران ...
- آبل قد تتخلى عن شرائح كوالكوم
- مصادر: الجيش السوري يسيطر على مدينة دير الزور
- 20 سنة سجن لشقيق منفذ هجمات تولوز

المزيد.....
كتب ودراسات
- توءمة ملتصقة بين الحزب الشيوعي والتجمع / مصطفى مجدي الجمال
- المُفكر والفيلسوف الأممي -صادق جلال العظم-: تذكرة وذكرى لمرو ... / عبد الله أبو راشد
- جذور وأفاق بنية الدولة / شاهر أحمد نصر
- حوار مع أستاذى المؤمن / محمد شاور
- مسمار في جدار الذاكرة / رداد السلامي
- أكاذيب حول الثورة الروسية / كوري أوكلي
- الجزء الثاني : من مآثر الحزب الشيوعي العراقي وثبة كانون / 19 ... / فلاح أمين الرهيمي
- الرياح القادمة..مجموعة شهرية / عبد العزيز الحيدر
- رواية المتاهة ، أيمن توفيق / أيمن توفيق عبد العزيز منصور
- عزيزى الحب / سبيل محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شاكر فريد حسن - الى أين يتجه الشرق الاوسط ..؟!