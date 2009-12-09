

مفيد صيداوي

الحوار المتمدن-العدد: 5686 - 2017 / 11 / 2 - 20:16

المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات









صدور عدد تشرين أول/ أكتوبر 2017 م من المجلد السادس عشر من مجلة الاصلاح الثقافية

الاصلاح تحتفي بمرور مئة عام على ثورة أكتوبر الاشتراكية وتركّز على الجانبين الثقافي والأدبي للثورة .

مفيد صيداوي

عرعرة – لمراسل خاص – صدر هنا هذا الأسبوع العدد السابع من المجلد السادس عشر 2017 من مجلة الاصلاح الثقافية ، التي تصدرها دار الأماني للنشر والتوزيع والتي توزّع في جميع أنحاء البلاد وفي الخارج. يتضمّن هذا العدد عدّة موادّ ثقافية وتربوية ، منها العُروة الوُثقى ابقلم رئيس التحرير مفيد صيداوي حيث تناول الكاتب الثورة الاشتراكية الكبرى في روسيا (1917- 2017)، بمناسبة مرور مئة عام على قيامها ، وركّز الكاتب على موضوع في ثقافة الثورة وثورتها الثقافية قائلا :إنّ هذا العام أكتوبر 2017 هو شهر الثورة الأممية ضد الإقطاع والرجعية ، والإمبريالية العالمية ، ثورة الثقافة الأممية والانسانيّة " ص4، ويتابع قائلا " انتجت ثورة أكتوبر ثقافة مقاومة للإقطاع ، للظلم ، لظلم الانسان لأخيهِ الانسان، أعطت ثقافة الثورة أملًا بالتحرر والاستقلال لشعوب العالم وشعوب الاتحاد السوفيتي، أعطت العزّة القومية ولم تتنكّر للقوميّات مهما كانت صغيرة " ص5. كما تحدّث عن البروفيسور الرافض للخدمة العسكرية في المناطق المحتلّة، والمحاضر في كليّة الفلسفة في جامعة تل أبيب ، عوفاديا عزرا (1959- 2017)، وكذلك عن البروفيسور شموئيل موريه/سامي المعلّم، أحد كبار الباحثين في​ الأدب العربي الحديث (1932م- 2017م ) ، ص4-7. أما الدكتوران المؤرخان حاتم محاميد وحاييم نيسيم فيكتبان عن " انتشار القهوة والجدل الديني وأدبياتها ما بين الحلال والحرام ص8-9؛ ويكتب فيصل طه " صرخة وأكثر .. حب وثورة جولة أولية في باكورة الانتاج الأدبي للكاتبة الهام بلان دعبول ص10-11؛ ومن الذاكرة الفلسطينية يكتب عمر سعدي عن "يوم كر وفر في العاصمة "ص13-14؛ وفي مسألة تجديد الخطاب الديني يكتب شاكر فريد حسن ص15؛وتكتب االمربية والكاتبة جميلة شحادة متوجّهة للأهل الأعزاء أن ابنوا أبناءكم ولا تبنوا عماراتهم ص18-19؛ أما الباحث د. نبيل طنوس فيكتب عن " الصورة الشعريّة عند درويش .. على هذه الأرض نموذجاً ص20-22؛ ويكتب د. منير توما "مقولة ومثل يستخدمان في معنى غير ما قصد بهما حين قيلا ص23؛ وتستضيف الاصلاح د. محمد علي غنايم طبيب العائلة المثقف والذي خرج للتقاعد الرسمي حديثًا، حاوره مفيد صيداوي ص27-29؛ ويتابع أحمد صالح جربوني في الفصل الثاني حيث "تمرد الشيخ والعكاز والحجرُ "ص32-33؛ أما الأديب فتحي فوراني فيكتب عن المؤتمر الثاني لاتّحاد الكرمل الذي عقد في 28-10-2017م في كوكب أبو الهيجاء ص 34-36؛ ويكتب د. غيضان السيد علي عن سقوط الأقنعة ص39-41؛ويكتب الأستاذ حسني بيادسة "لي الشرف إعداد هذه المسابقة الرمضانية، التي يعدّها هو منذ ستّ سنوات ص. 46؛ وفي زاويته الثابتة عين الهدهد يكتب حسين مهنّا عن القصة القصيرة ص. 50 .

أما باب الشعر فيفتتحه الشاعر عبد الرحيم الشيخ يوسف بقصيدة "طيرة بني صعب " ص. 16-17؛ وأحمد طه يشارك بقصيدة عطر الوسادة ص19؛وشريف جمّال بقصيدة شموع الشّام ص26؛ وكذلك قصيدة يا قلب لجميل بدوية ؛ ومن الشعر العبري قصيدة الشاعر العبري التقدمي الكسندر بن، العالم المعاصرص. 31 ؛ ومن الشعر العالمي قصيدة الشاعر الألماني آرفين اينتسينجر بمجموعة قصائد ص. 30 .

وفي باب القصة يكتب يوسف جمّال قصة سرُّ بيتِنا القَديم ص. 37- 38،، ومصطفى مرار يتابع القص للفتيان والفتيات بقصة " يا حسرتي علينا !!"ص. 42؛ وتكتب انتصار عابد بكري قصة للأطفال بعنوان: أنظر إلى أعلى ص. 24-25 .

أما في رسائل الجهات فكتب د. يوسف بشارة رسالة الطيرة الثقافية ص. 12، وفي رسالة القدس الغربية الثقافية المكتبة الوطنية تحتفي بإميل حبيبي ص. 45، هذا إلى جانب الزوايا الثابتة رحيق الكتب التي تستعرض كل كتاب يصل إلى هيئة التحرير ص. 47-49، ، وأنت والإصلاح التي تنشر مداخلات القراء والأدباء حول ما ينشر بالمجلة ص. 43-44 .

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