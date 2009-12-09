

سامي الذيب

الحوار المتمدن-العدد: 5686 - 2017 / 11 / 2 - 15:58

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









نشرت على الفيسبوك ما يلي:

بعثت مجانا طبعتي للقرآن وكتابي الأخطاء اللغوية في القرآن للأزهر وأكثر من 100 استاذ جامعي مسلم ولم استلم إلا ردا واحدا فيه مسبات

وهو من استاذ جامعي اردني يقول فيه:

أخزاك الله يا عدو الله،،

من أنت مقابل العرب الأقحاح الذين ما كان منهم إلا التسليم بأنه ليس كلام بشر

ما تذكره وذكره القاصرون أمثالك هو وجه من وجوه تحتملها اللغة

هداك الله للحق

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وكان رد فعل قرائي ما يلي - دون ذكر اسمائهم

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يعني واحد فاتح دكان وتجي حضرتك تقول له بضاعتك فاسدة وليست بذات الجودة.. أما يسكت أو يسبك ويلفق عليك.. تحياتنا استاذنا الرائع

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احييك ولكن هل كنت تتوقع اي رد مختلف .. حضاري مثلا

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يعتاشون ع لقران كيف تريدهم يتركون رزقهم

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لاتناقش رجل الدين بما يقول فإنه لايقتنع ولو كان مقتنعا بداخله فإن اقتنع انقطع رزقه وكسدت بضاعته

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شجاعة منك ؛ ولايهمك ؛ لقد اثبت لنا جبنهم وخوفهم من الحقيقة ؛ برافو

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ولا يهمك كل الأنبياء تعرضوا للشتم والضرب والأستهزاء بهم ..عليك ان تتحمل وإلا لن يصلي عليك احد

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اكثر شخص اعرفه فضحهم هو انت أستاذ سامي..من كثرة فضائحهم عاجزون عن الرد بغير المسبات.تحياتي واحترامي.

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السباب شيمة العاجز كما سب الله ومحمد وصحبه ومن بعدهم المشيخة.لا تغيير فالتاريخ يعيد نفسه على اية حال

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يا أستاذ سامي لا تستغرب هذا الموقف من الأزهر لانها مسألة مرتبطه بمصالحهم المادية حتى لووافقوك في قرارة أنفسهم وانا أجزم بانهم يعيشون في دوامة من الشك لاخلاص منها هذا حال معظم رجال الدين الذين تحيط بهم الفضائح تحياتي لكم استاذ سامي وسوف نرى انهيار المؤسسات الدينية عاجلا أم آجلا

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ماذا تتوقع من شربة بول البعير

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المؤسسات الدينية لا يهمهم اصلا الاخطاء الدينية بقدر ما يهمها استمرار الناس في تبعيتهم

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سيد محمد من يشتغل بالترجمة يقف على الكبيرة و الصغيرة و لا يمكنه التعلل بأسرار اللغة و خفاياه و الاستاذ مترجم عمل على النقل فخانته الفجوات و المطبات و تاهت المعاني و لا يسعه التمسح بالحروف و التبرك ببريق السجع

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دكتور سامي واصل في قصفهم وفضح تفهاتهم وهذه الردود متوقعة منهم لايملكون غيرها

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إحترامي دكتور سامي الذيب. طبيعي كما قال معظم الأخوة والأخوات. لكن أرجوك أن تبعث نسخة كُل أسبوع، أو تُخَوِّل أحدنا ببعث نسخة أُسبوعيّاََ، إلى أن يَردّوا عليك رسميّاََ. وشكراََ

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يعني كنت متوقع يلبسوك عمامة احمد الطيب وكرسيه وتقعد تفتي مكانه

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وماذا تنتظر من أمة توصي بشرب بول الإبل و قتل المختلفين في الفكر..

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تريد تقطع رزقهم يا نبي

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ماذا تنتظر من شعب نكبته في نخبته

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صم بكم فهم لايعقلون تتكلم مع حمير عزيزي

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لا تهتم كوبرنيك هاجموه ونظريته قلبت العالم وكان انبعاث اوربا وعصر النهضة والا كتشافات الجغرافية واصل عملك من أجل الا نسانية والتنوير

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ما تنتظر ممن تضع حد لكذبه الذي امتد أكثر مت ١٤٠٠ عام؟؟؟

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عادي يا أستاذ لان العاقل لا يرسل كتبا للاسطبل

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ليش شو عندهم غير المسبات والتكفير الله يحميك منهم

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ليش شنو ناطر منهم يبعثولك شكر وتحيات وبوسات على قطع رزقهم

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انا اقترح ان تنشر المسبات على الموقع ليشاهد الناس خسه ونذاله وحقارة هؤلاء الناس لو كان لهم رد ما توانو ولكنهم مفلسين وليس لهم ردود على ما يقال عن الاسلام الاب زكريا طرح الالاف الاسئله ولم يجيب عليه احدا الا بالشتائم والمسبات اقول متى يصدم المسلم بتعاليم الاسلام ويعتبرها خزعبلات

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اقترح ان تبعث نسخة للحوزة في العراق ونسخة ل قم يمكن ينصفوك

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شو منتظر منهم خايفين على مناصبهم هههههه

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تقطع رزقهم ويشكروك !!!

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النبي د. سامي الذيب

مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com

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