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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - الحزب الشيوعي الفلسطيني - بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم
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بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم
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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - الحزب الشيوعي الفلسطيني - بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم