

سامي الذيب

الحوار المتمدن-العدد: 5685 - 2017 / 11 / 1 - 14:38

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









وصلتني هذا الصباح رسالة انقلها لكم مع ردي دون ذكر اسم وعنوان صاحبها:

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أسعد الله جميع أوقاتك دكتورنا العزيز البروفسور المحترم جدا سامي الذيب .

تحية طيبة من أحد تلاميذك و الحريصين على متابعتك و حضور فيديوهات من أي مكان و في كل زمان .

عزيزنا الدكتور المعلم سامي لو سمحت لنا لدينا سؤالان و طلب لو تكرمت .

السؤال الأول : حسب اعتقادك و خبرتك الأكاديمية ( التي تحسد عليها ) لماذا المواطن العربي لا يقراء ، هل لقمة العيش تشغله أو أن الأنظمة و الأوضاع السياسية بشكلا او بآخر ( منع بعض الكتب أو البرامج الإعلامية السخيفة أو الرياضة أو التكفير ...الخ ) لا تسمح له بالقراءة ؟

السؤال الثاني : هل يوجد عند حضرتكم نسخة عربية من الدستور الهولندي و النرويجي و الدنماركي و الفنلندي و السويدي ، ارجو من لطفك و فضلك تزويدي بنسخة pdf؟ العفو منك سيدي لأنني من عشاق القراءة و الإطلاع و احب النظر في دساتير بعض الدول المتقدمة و الأقل فسادا على مستوى العالم ، و من ناحية اخرى هل بإمكان حضرتك و من خلال خبرتك القانونية ذكر أفضل ثلاثة دساتير في العالم؟

سيدي الكريم انا اقدر جدا انشغالك و مشاغلك و اعلم جيدا أن العشرات أو مئات الألوف من بني الإنسان في مختلف المعمورة من المعجبين بفكرك التنويري و محاضراتك القيمة و طريقتك المبدعة في العرض و التقديم لهذا سوف اطلب من حضرة جنابكم زيارة حسابي التنويري الثقافي غير الربحية في الانستقرام XXXXXX. و تزويدي بما يجب من نصائح و ملاحظات .

ختاما تقبل فائق احترامي و تقديري .

و أرجو لك طول العمر و الصحة و المزيد من السعادة و الرخاء .

تحياتي لك و لأفراد عائلتك الكريمة و سلامي حتى سابع جار .

و بصتحك يا حضرة المعلم 🍸🍸

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وكان ردي

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أخي الفاضل

شكرا على رسالتك الكريمة ولطفك

لماذا لا يقرأ العربي؟

يقول الشعراوي مفتخرا انه منذ ان تخرج من الجامعة لم يقرأ إلا كتاب واحد وهو القرآن الكريم

وانت تعلم ان محمد منع اتباعه قراءة كتب الآخرين وهناك عدة فتاوى في هذا المجال ذكرتها في مقدمة طبعتي العربية للقرآن. ولهذا السبب لم اكتفي بوضع اشارة لفصول وآيات الكتب المقدسة، بل كثيرا ما اضفت النص كاملا لأني أعرف أن العربي لا يرجع لتلك الكتب المقدسة بإعتبارها محرمة.

وكثيرا ما تناقشت مع اشخاص ينكرون ان يكون في القرآن أخطاء لغوية. وعندما احيلهم لطبعتي العربية للقرآن يرفضون تحميلها وقراءتها لأنها طبعة كفرية.

وتعرف ان أحد اسباب حرق مكتبة الإسكندرية ان صح نسبته للمسلمين هو مقولة عمر لعمرو بن العاص:

إذا كانت هذه الكتب لا تحتوى على شئ غير المسطور فى القرآن فهى كعدمها. وإذا كانت هذه الكتب تنافى ما جاء بالقرآن فهى ضاره ومؤذيه لا يجب حفظها 0 إذا فعلى كلتا الحالتين يجب حرقها وإبادتها من الوجود] وأمر عمرو بن العاص بإستعمال هذه الذخائر والنفائس كوقود فى حمامت الإسكندريه (1) المواعظ والإعتبار فى ذكر الخطط والآثار للمقريزى ، طبع بولاق 1272هجريه ج1ص159

وفي زيارتي لمعرض الكتاب في الكويت سألت المدير السابق لهذا المعرض الذي اصطحبني لزيارته: في أي جناح يمكنني ان اجد نسخة عربية للكتاب المقدس المسيحي. فكان جوابه: ما حاجتنا بهذا الكتاب في الكويت؟

وانت قد تعرف ان الكتاب المقدس اليهودي والمسيحي لا يوجد في أي مكتبة في مكتبات المدارس الحكومية في مصر أو غيرها من الدول.

كما تعرف ان الكتب المدرسية في العالم العربي والإسلامي لا تتضمن أي نص من الكتب المقدسة اليهودية أو المسيحية.

وإن كان هذا موقفهم من الكتب التي يعتبرها القرآن كتبا منزلة، فما بالك بغيرها من الكتب التي لم ينزل الله بها سلطان؟

ومن المعروف ان أساس الثقافة الغربية هي الكتب المقدسة التي تم دراستها وتفنيدها. فكل كتب فلاسفة التنوير ترجع لهذه الكتب.

ربما هذا هو أحد اسباب عدم قراءة العرب للكتب؟

أضف إلى ذلك أن الدين الإسلامي يستحوذ على كثير من المجهود البشري. ومن يملك 10 دولارات فإنه يفضل ان يشتري بها قرآنا وإن كان عنده عدة قرآئين في بيته. ومن عنده عشر طاقات جهد، فهو يفضل ان يصرفها في الدين الإسلامي الذي يضمن له الآخرة بدلا من أن يهتم بهذه الدنيا الفانية

وانت تعرف ان من عنده مال يفضل ان يصرفه للحج أو لشراء ضحية العيد أو لبناء مسجد بدلا من صرفه لغير شيء. ولذلك تعم الدول العربية المساجد بدلا من المستشفيات أو غيرها من المؤسسات.

وانت تعرف ان شعار الإخوان المسلمين يحمل ما يلي: الله غايتنا، والرسول قدوتنا، والقرآن شرعتنا، والجهاد سبيلنا، والشهادة أسمى أمانينا

والقرآن يقول: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون (سورة الصف 10-11).

فالمسلم يعمل لآخرته قبل أن يعمل لدنياه. وإن قرأ فهو يقرأ ما يفيد آخرته.

بخصوص الدساتير التي سألت عنها، أنا قمت بترجمة الدستور السويسري للعربية. وهو مرفق هدية لك مني وتجده هنا https://www.constituteproject.org/constitution/Switzerland_2014.pdf?lang=ar

ويمكنك مطالعة الدساتير الأخرى ولكن بالإنكليزية ولا اعرف ان كانت مترجمة للعربية في https://www.constituteproject.org/constitution

لا اعرف كيف استعمل الانستقرام ولكن سوف اتعلم واطلع على موقعك

آمل ان اكون قد اجبت ولو جزئيا على رسالتك

نهارك سعيد

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النبي د. سامي الذيب

مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com

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