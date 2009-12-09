

(القرآن الكريم وإهلاك آل سعود ) : ( فسق آل سعود )

أحمد صبحى منصور

الحوار المتمدن-العدد: 5685 - 2017 / 11 / 1 - 01:14

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







(القرآن الكريم وإهلاك آل سعود ) : ( فسق آل سعود )

مقدمة :

1 ـ يقول جل وعلا ( وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً (16) الاسراء ). أى إن المترفين المتحكمين فى دولة يؤمرون بالعدل فيسرفون فى الفسق ، عندها يحل بهم الهلاك . وهذه قاعدة إلاهية تحققت فى تدمير لبنان بحرب أهلية استمرت خمس عشرة سنة ( 1975 : 1980 ) .

2 ـ منهجنا : أننا لا نعمم الحكم على جميع أفراد الأسرة السعودية ، فالتعميم خطأ منهجى كما لا يتمشى مع المنهج القرآنى . فآل فرعون كان منهم رجل مؤمن ، وكانت زوجة فرعون مؤمنة . كما أنه لا يجوز قرآنيا التعرض لنساء آل سعود ، فتلك جريمة قذف . لذا نقصر هذا المقال على المشهور من فسق رجال آل سعود ، ليس على سبيل التشهير ، ولكن على سبيل الوعظ .

3 ـ آل سعود مرشحون للهلاك إنتقاما لظلمهم وفسقهم ، هم يمارسون الفسق فى قصورهم داخل وخارج مملكتهم ، وفى مواخير الفسق من أقصى الشرق ( تايلاند ) الى أقصى الغرب ( أمريكا ) . وأخبار فسقهم يملأ الانترنت ، بالصوت والصورة . وإختصاره يحتاج الى مجلدات ، لذا نكتفى هنا بنماذج .



أولا : شذوذ وقتل :

مشهور إنتشار الشذوذ فى المملكة ، ولا تخلو منه الأسرة السعودية . ومنشور الكثير من هذا الجانب المقرف . ونكتفى بشذوذ أدى الى جريمة الأمي سعود بن عبد العزيز بن ناصر آل سعود الذى قتل عشيقه بندر بن عبد العزيز فى فندق فى لندن ، وكانت فضيحة ، حاولت المملكة السعوددية ـ دون جدوى التعتيم عليها . ولكن تداولتها وكالات الأنباء فى حينها . فى 02 - 04 - 2012 أفادت تقارير استخباراتي بريطانية بأن الأمير السعودي سعود بن عبد العزيز بن ناصر آل سعود قد أقر أمام إحدى المحاكم البريطانية بالتسبب بمقتل مساعده بندر عبد العزيز، لكنه نفي تهمتي القتل العمد وإلحاق الأذى الجسدي البالغ بالضحية عن سابق إصرار وترصد. عندما عُثر على جثة بندر عبد العزيز في الفندق المذكور، زعم الأمير سعود أن الضحية كان قد تعرض للهجوم والسلب قبل ثلاثة أسابيع من مقتله. إلاَّ أن جوناثان ليدلو، وهو المدعي العام البريطاني في القضية، أكد أمام محكمة "أولد بيلي" في لندن أن الأمير سعود "اعترف بقتل مساعده". وقال ليدلو إنه يتعيَّن على لجنة المحلفين أن تقرر بالتالي ما إذا كان الأمير سعود مذنبا بجريمة القتل العمد، أم القتل الخطأ. وأردف قائلا إنه كان قد تم العثور على القتيل بعد تعرضه للضرب والخنق في الفراش في الغرفة التي كان يشترك فيها مع الأمير سعود في الفندق المذكور، مضيفا أن المدَّعى عليه "قتل مساعده في اعتداء انضوي على عنصر الجنس".. وبحسب التقرير ان دوافع القتل كان ناتج عن الغيرة كون ان المجني عليه كان له عشيق جزائري من اصول يمنيه واكتشف الأمير ذلك وجن جنونه وجعله يقدم على جريمته تلك. وقال ليدلو إن تسجيلات الدارة التلفزيزنية المغلقة في فندق لاندمارك منذ الثاني والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني المنصرم أظهرت أن الضحية كان قد تعرض في السابق إلى اعتداء مؤذ حقا" من قبل الأمير سعود. وقال ليدلو: "إن الأدلة تثبت بشكل قاطع تماما أنه إمَّا مثلي الجنس (لوطي) أو لديه ميول مثلية".وأضاف بقوله: "من الواضح أن استغلاله لبندر لم يكن ببساطة مقتصرا على الضرب الجسدي." يُشار إلى أن الأمير سعود بن عبد الله، البالغ من العمر 34 عاما، خضع لمحاكمة في بريطانيا بتهم قتل وتعذيب مساعده بندر عبد العزيز، 32 عاما، والذي كان قد وُجد مقتولا خنقا في غرفة بفندق لاندمارك الفخم في حي مارليبون وسط لندن في الخامس عشر من شهر فبراير/شباط الماضي. وأكد التقرير ان المحكمة علمت أن الأمير سعود بن ناصر آل سعود كان قد اعتدى على الضحية عدة مرات قبل أن يفارق الحياة. وعندما عُثر على جثة بندر عبد العزيز في الفندق المذكور، زعم الأمير سعود أن الضحية كان قد تعرض للهجوم والسلب قبل ثلاثة أسابيع من مقتله. وجاء في عريضة الاتهام أن الأمير سعود "هو من نفَّذ عملية القتل"، وأن الإصابات العديدة التي وُجدت على جثة الضحية، ومنها عض على الوجه، أظهرت بوضوح "وحشية الهجوم الذي كان قد تعرض له". والمح التقرير إلى ان الأسرة السعودية الحاكمة دفعت مبالغ مالية باهظة لهيئة المحلفين لمداراة الفضيحة وقد تدخلت قيادات بريطانية على مستوى تربطها بأسرة آل سعود علاقة تعاون متعدد الاغراض من اجل مداراة الفضيحة التي قد ربما تلحق بالاسرة السعودية أذى كبير ، وأن من بين تلك القيادات الرفيعة جنرالات إسرائيليين كانوا قد تدخلوا لدى هيئة المحلفين لإغلاق ملف القضية وإبعاد تفاصيلها عن الاعلام والرأي العام .وأوضح التقرير ان هيئة المحلفين طلبت تنازلا خطيا من أسرة المجني عليه ليتسنى لها تصحيح الوضع القانون للقضية . وأكد التقرير ان الرشاوي التي دفعت من قبل الاسرة السعودية الحاكمة بلغت اكثر من خمسين مليون دولار ليتم بعد ذلك اشاعة تبرئة الامير سعود. وأشار التقرير الى ان البريطانيين لم ينشروا سوى حالة واحده فقط لعملية الجرائم والانتهاكات التي يمارسها أمراء الاسرة السعودية الحاكمة في بريطانيا وأن هناك فضائح لأمراء آخرين يمارسون ذات السلوك وأن لديهم ملفات ووثائق تسجيلية سيتم كشفها في الوقت المناسب. )

ثانيا : القمار والملك فهد

1 ـ إشتهر أن الملك فهد خسر 60 مليون ريال فى لعب القمار في لندن . كشفت صحيفة صنداي تايمز عن ان مذكرات جنان حرب، أرملة الملك السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز التي أبعدت من البلاد، ستتحول إلى فيلم يصور الملك على أنه مقامر ومدمن لعقار الميثادون المسكن. وبحسب "بي بي سي"، نشرت الصحيفة مقالا بعنوان "الملك وأنا: النسخة السعودية"، قالت فيه إن الفيلم المزمع يأتي في وقت تعاني فيه السعودية من الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وفي وقت تحاول فيه الأسرة المالكة السعودية نفي الشائعات حول الصراع على تسلل الحكم. ووفقا للصحيفة، فإن الفيلم يضم مشاهد يحقن فيها الملك فهد نفسه بالميثادون ويلعب القمار بصورة تقارب الادمان في نادي كليرمونت للقمار في مايفير في لندن.

2 ـ أخبار آل سعود فى القمار كثيرة ، ولكن أظرفها هذا الخبر : ( خسر أمير سعودي 359 مليون دولار في ست ساعات، وخمس من رفيقاته التسع أثناء لعب البوكر في إحدى الكازينوهات. وأوضح موقع أروتس شيفاع أن الأمير السعودي هو ماجد بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وهو معروف في جميع أنحاء العالم بسلوكه المنحرف وشرب المخدرات ولعب القمار. ولفت الموقع إلى الامير السعودي دخل مؤخرا في رهان استثنائي، وخسر مبالغ مالية طائلة، اذ قضى الامير الاسبوع الماضي 6 ساعات في كازينو شهير على طاولة البوكر، وتكبد خسارة لا تصدق. وفي هذه السهرة، خسر مئات الملايين من الدولارات، وأرغم حتى على التخلي عن خمسة من رفيقاته لسداد جزء من ديونه.

ثالثا : المخدرات

1 ـ القبض على أمير سعودى ( أكبر مهرب للمخدرات فى الشرق الأوسط ). يقول الخبر : ( الأربعاء 28 أكتوبر, 2015 : بدأت السلطات القضائية في لبنان أمس بالتحقيق مع الأمير السعودي، عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن سعود، ومساعديه بعد يوم من القبض عليه في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إثر ضبط 2طن من مخدر “الكبتاجون”، وبضعة كيلوجرامات من الكوكايين على متن طائرته الخاصة، حيث تأجل استجواب الأمير ومساعديه فيما نسب إليه بسبب وقوعهم تحت تأثير المخدرات وقت أن قُبض عليهم أمس الأول. المخدرات المضبوطة هي الأكبر كماً وكيفاً في تاريخ قضايا تهريب المخدرات إلى المملكة، التي تعاني في العقديين الأخيرين من زيادة ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات بأنواعها، ولكن المميز في هذه الجريمة هي تورط أمير من الأسرة المالكة في تهريب “الكبتاجون”، الذي قُدرت قيمة المضبوط منه على طائرة الأمير بنحو 110 مليون دولار أميركي، وهي كذلك الضربة الأمنية الأكبر للأمن اللبناني في حجمها وتأثيرها وشخوص المتهمين منذ سنوات طويلة، كذلك هي الأكبر فيما يتعلق بحجم المضبوط من “الكبتاجون”، الذي اجتاح بلاد الشام منذ سنوات قليلة، وله تأثير بالغ في مسار الأحداث السياسية وعلى رأسها الأزمة السورية، الذي حدا بإطلاق أسم “مخدر الحرب السورية” من قِبل البعض، وذلك لاعتماده كعقار منشط لمعظم الفصائل الإرهابية المسلحة وعلى رأسها تنظيم “الدولة الإسلامية”. وتعد جريمة تهريب المخدرات في السعودية من أحد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام بقطع الرأس، أياً كانت الكمية المضبوطة. والحادثة الأقرب إلى أذهاننا هي قضية المحامي المصري، أحمد الجيزاوي، الذي أتهمته السلطات السعودية بتهريب عقار “الترامادول” قبل نحو ثلاث سنوات، في قضية أثارت الرأي العام المصري وقتها، نظراً لشبهة تلفيقها للجيزاوي على خلفية انتقاده لآل سعود من خلال حساباته وتدويناته على الفضاء الافتراضي، قبل توجهه إلى الأراضي السعودية لأداء العمرة، ومن ثم القبض عليه واتهامه بالجريمة سابقة الذكر، التي وترت العلاقات بين القاهرة والرياض، التي سحبت سفيرها للتشاور وقتها على أثر التظاهرات التي اندلعت أمام السفارة السعودية في مصر. ). أى لفقت السعودية تهمة مخدرات مزيفة لمصرى كان ينتقدها ، بينما تسكت عن أمير سعودى أكبر مهرب للمخدرات فى المملكة .

ونواصل قراءة التقرير وهو يتحدث عن إنتعاش تجارة المخدرات بسبب إسهام أمراء فى التهريب وفى التعاطى : ( وتشير إحصائيات وزارة الداخلية السعودية أن انتعاش في تجارة المخدرات شهدته المملكة خلال العامين الماضيين، حيث قدرت الوزارة في بيان لها العام الماضي أن حجم ما تم ضبطه في الربع الأول من 2014 يتجاوز ما قيمته 2 مليار ريال سعودي، بخلاف أكثر من 1400 شخص من المتهمين، وتنوعت المخدرات ما بين مشتقات القنب، مروراً بالحبوب المخدرة بأنواعها، ونهاية بالهيروين والكوكايين، فيما شهد العام الجاري، وبحسب الداخلية السعودية ما يتجاوز قيمته 1.3 مليار ريال سعودي خلال الستة أشهر الأولى، وما يتجاوز 1300 متهم معظمهم من الأجانب. وتعد هذه الإحصائيات مرتفعة للغاية ربطاً بتعداد سكان المملكة. ) ويعود التقرير الى الأمير مهرب المخدرات فيقول : ( وكانت طائرة الأمير السعودي قد وصلت إلى بيروت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وحدد لها ميعاد وصول وإقلاع قبل وصولها بنحو يومين، فيما تم شحن الطرود التي حوت المخدرات في يوم المغادرة وذلك عن طريق سيارة دفع رباعي نقلتها قبل وصول الأمير للمطار بساعات، حيث كان من المفترض أن توضع على الطائرة عند وصول الأمير قبل إقلاعها دون تفتيش كما تنص القوانين والأعراف الدبلوماسية التي لا تجيز تفتيش طرود أو حقائب خاصة بأمراء الأسرة الحاكمة في السعودية الذين يحملون امتياز دبلوماسي، سواء كانوا كذلك أم لا، والطرود التي تجاوز عددها 24 طرداً بالإضافة إلى 8 حقائب سفر كبيرة الحجم، ختمت جميعا بعبارة “خاص بصاحب السمو الملكي الأمير عبد المحسن بن وليد آل سعود”، ليتم كشفها عن طريق قوى الأمن اللبنانية في مطار رفيق الحريري بعد مشادة كلامية بين مساعدي الأمير وأحد عناصر الأمن اللبناني الذي أصر على تفتيش أحد الطرود بعد رفض الأمير وحاشيته إمرارها في أجهزة الكشف الأمني، ليكتشف عنصر الأمن اللبناني عشرات من أكياس “زينيا” وهو أسم أفضل أنواع “الكبتاجون” داخل أحد الطرود ومن ثم فتحها جميعا واحتجاز الأمير ومساعديه الذي بدا عليهم أثر مخدر الكوكايين . ) .

ويقول التقرير : ( وبالإضافة إلى أن الحادثة الأخيرة سلطت مزيد من الضوء على مسلسل جرائم أمراء آل سعود حول دول العالم، سواء مخدرات أو قتل أو عنف بدني أو جنسي..إلخ، وأخرها هذا العام تورط الأمير ماجد بن عبدالله بن عبد العزيز في قضية اغتصاب واحتجاز قسري وإيذاء بدني وإجبار على تعاطي المخدرات لثلاث سيدات أميركيات من طاقم الخدمة في قصره بمنطقة بيفرلي هيلز في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، فأن حادثة “الكبتاجون” تسلط مزيد من الضوء على تاريخ أمراء آل سعود في تهريب وتعاطي المخدرات، حيث نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية تقريراً حول هذا الموضوع عنونته بـ” مشكلة المخدرات الملكية السعودية”، وضم سرد لتاريخ العائلة المالكة مع المخدرات، حيث ذكر التقرير أن ” الصلة المباشرة للأمير السعودي الذي أوقف في بيروت لتهريبه المخدرات بآل عبد العزيز بن سعود، لا تقول أنها المرة الأولى التي يُتهم فيها أمراء سعوديين بمثل هذا، حتى ولو كانوا من فروع بعيدة نسبياً عن أسرة عبد العزيز بن سعود وأحفاده، ففي عام 1999، أتهم الأمير نايف بن سلطان بتهريب الكوكايين من فنزويلا إلى فرنسا، وأنه حالياً يعيش في السعودية تحت حصانة قانونية، فالأمير نايف تمت إدانته من قبل فرنسا باستخدام وضعه الدبلوماسي في تهريب المخدرات على متن طائرة تابعة للأسرة المالكة السعودية. وقد تمكن من الفرار قبل الحكم عليه بعشر سنوات عام 1999، وإصدار مذكرة ملاحقة دولية بحقه عام 2007. كما أن الولايات المتحدة قد سبق وقد وجهت له اتهامات بتوزيع الكوكايين قبل ذلك فى الثمانينيات )

( يضيف التقرير “في عام 2010، جاء في برقية مسربة على موقع ويكيليكس تعبير مزدهرة ونابضة واصفاً مشهد العالم السري للحفلات الملكية للمخدرات في مدينة جدة، وذلك لأن السلطات السعودية تغض الطرف عن هذه الحفلات في هذه المدينة. البرقية تصف حفلة هالوين ممولة من أمير ينتمي لفرع ثنيان آل سعود (شقيق الملك المؤسس)، حيث أكثر من 150 رجل وأمراءه يرتدون الأزياء التنكرية ويشربون الكحول المهربة الغالية التي تباع فقط في السوق السوداء السعودية، مع كميات هائلة من الحشيش والكوكايين يشاع استخدامها في هذه الدوائر الاجتماعية”. وأشارت “فورين بوليسي” إلى طبيعة العقوبات التي تصدرها المملكة والتمييز في تطبيقها، حيث أشارت إلى “العقوبات القاسية المبنية على تفسيرات السعودية للشريعة الإسلامية لا تُطبق على نحو 15 ألف أمير وأميرة بنتمون إلى بيت آل سعود. لكن ذلك لم يحول دون تطبيق الإعدام على الأجانب والمواطنين غير المنتمين إلى العائلة المالكة المرتكبين انتهاكات أقل فظاعة من قانون تهريب المخدرات في هذه البلد”. ولم يستبعد تقرير المجلة الأميركية أن يكون للمخدرات دور في الجرائم التي ارتكبها أمراء سعوديين في مختلف بلدان العالم، سواء جرائم النفس أو الاغتصاب والتعدي الجسدي ..) ..

تقرير ويليكليس عن مذكرة دبلوماسية أمريكية نص الوثيقة الكامل باللغة العربية:

1ـ ملخّص: خلف ستار المحافظة الوهابية في الشوارع، فإن حياة الليل تحت الأرض بالنسبة لشباب جدة مزدهرة ونابضة. فهناك تنويعة كاملة من المغريات الحياتية والملذات متوفّرة: الكحول، المخدرات، الجنس، ولكنها خلف الأبواب المغلقة. هذه الحرية في الإنغماس في تجارب الجنس الجماعي ممكنة ببساطة لأن الشرطة الدينية تبقى بعيدة حين تحتوي الحفلات على حضور أو رعاية أحد الأمراء وحاشيته من الحاضرين الموالين له، مثل ليلة الهلاوين التي حضرها كونجين أوفس (تمّت إزالة التفاصيل). خلال السنوات القليلة الماضية، دفعت نزعة المحافظة الزائدة للمجتمع الخارجي في السعودية، حياة الليل ومشهد الاحتفال في جدة الى ممارستها سرّاً بصورة أكبر.

2 ـ احتفال النخبة مثل بقية العالم: فقط تحت الأرض : معاً بحضور أكثر من 150 شاباً وشابة سعودية تتراوح أعمارهم بين العشرينيات وبداية الثلاثينيات.. قبل مكتب القنصل الأميركي العام دعوة لحضور حفلة هلاوين سرية في مقر إقامة الأمير في جدة. وفي داخل البوابات، عبرت الـ xxx رجال الأمن، وبعد تفتيش العباية، بدا المشهد كما لو أنه مشابهٌ لنادي ليلي في أي مكان خارج المملكة: خمر وفير، وعشّاق يرقصون، ودي جيه على الطاولة الدوّارة لتشغيل الموسيقى، والجميع يرتدون بدلاً. تمويل الحفل جاء من شركة راعية، وهي شركة أميركية لشراب الطاقة، وكذلك من ضيافة الأمير نفسه.

3 ـ رجال الشرطة الدينية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، لا يمكن رؤيتهم، وحيث أن الدخول يخضع للضبط عبر قائمة أسماء ضيوف موضوعة بدقة، فإن مرتادي الحفل لم يبدوا خجلاً في استعلان شهواتهم الخاصة. وبحسب شاب سعودي من عائلة رجل أعمال مشهورة في جدة، يحاول السعوديون إقامة الحفلات في بيوت الأمراء أو بحضور الأمراء، لأن ذلك يوفّر رادعاً كافياً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أن تتدخّل. هناك أكثر من عشرة آلاف أمير في المملكة، ولكن بمستويات ورتب مختلفة (صاحب السمو المالكي، يشير الى التحدّر المباشر من الملك عبد العزيز، وصاحب السمو يعني التحدّر من فروع غير مباشرة للعائلة الحاكمة من آل سعود . مضيفنا في تلك الليلة الأمير احد احفاد ال سعود وهو يعود في جذوره الى ثنينان، أخ محمد بن سعود، أمير الدرعية ونجد (1725 ـ65)، أي ستة أجيال من السلف المباشرين للملك عبد الله. وبالرغم من أن الأمير هو ليس في خط التوارث على العرش، ولكنه يتمتع بقصر منيف، وسيارة فارهة، ومرتب مدى الحياة، وحاشية أمنية (ملاحظة: معظم قوات الأمن الخاصة بالأمير هم من الشباب). ملاحظة ): من الممارسات المألوفة بالنسبة للأمراء السعوديين أن يتربوا مع حرّاس مستأجرين من نيجيريا وبعض البلدان الأفريقية الذين يقاربونهم عمرياً، ويبقون مع الأمير حتى مرحلة البلوغ. ويقال عنهم خوي، وهي مشتقة من الكلمة العربية أخ. حيث يمضى الأخ والأمير حياتهما معاً بما يخلق رابطة قوية من الولاء.

4 . توفّر سوق سوداء للخمر، والعاهرات، والمخدرات ) : كان مشروب الكحول (الخمر)، رغم حظره بحسب القانون السعودي والعادات، وفيراً في البار المليء الخاص بالحفلة، والمزدحم من قبل معربدي هلاوين. نادلو البار الفليبينيون يقدّمون مزيجاً من الخمر المحلي يدعى (صديقي). وفيما خصص الرف العلوي لزجاجات الخمر للعرض على امتداد منطقة البار، فإن المحتويات الأصليّة قد جرى استهلاكها وتم استبدالها بـ (صديقي). في السوق السوداء، فإن زجاجة (سميرنوف) تصل قيمتها الى 1500 ريال سعودي في حال توفرها، بالمقارنة مع 100 ريال للفودكا المصنّعة محلياً. وعلمت من لسان أحدهم بأن عدداً من الضيوف هن في الحقيقة فتيات عاملات، وهو أمر مألوف في مثل هذه الحفلات. بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من أن الكوكائين والحشيش لم يشاهدا بصورة مباشرة، فإن استعمالهما شائع في هذه الدوائر الإجتماعية، وقد شوهدا في مناسبات أخرى.

5 ـ تعليق: الشباب السعودي يتمتع بحرية اجتماعية نسبية، وينغمس في ممارسات جنسية، ولكن ذلك خلف الأبواب المغلقة فحسب، وبين الأغنياء فقط. الاحتفالات ذات طبيعة كهذه وبهذا الحجم يعتقد بأنها ظاهرة جديدة نسبياً في جدة. شرح أحد المصادر، وهو شاب سعودي، بأنه في السنوات القليلة الماضية، كان نشاط نهاية الأسبوع هو تنظيم مواعيد غرامية داخل بيوت الأغنياء في مجموعات صغيرة. ليس مألوفاً في جدة بالنسبة للمساكن الخاصة الباذخة بأن تشتمل على بار في الطابق السفلي تحت الأرض، ومراقص، ومراكز ترفيه، ونوادي. وبحسب شخص سعودي ثري فإن زيادة نزعة المحافظة لمجتمعنا في السنوات الماضية دفعت التفاعل الإجتماعي الى داخل بيوت الناس.) إنتهى .

أخيرا : الحارس السعودي يفضح أسرار آل سعود من شذوذ جنسي ومخدرات وموت بالايدز

1 ـ فتح حارس شخصي سابق لعدد من الأمراء السعوديين من بينهم الملك الراحل فهد بن عبد العزيز والأمير طلال بن عبد العزيز والأمير فواز بن عبد العزيز وبعض أولادهم وبناتهم وبعض أولاد الملك سعود وغيرهم، فتح النار عليهم من خلال كتاب نشر تحت عنوان "الحارس السعودي" ومن خلال مئات التغريدات عبر "التويتر".(Saudi bodyguard-mark young). . ويدعى الحارس مارك يونق وهو بريطاني أمضى أكثر من عشرة سنوات في خدمة هؤلاء الأمراء والأميرات، حيث رأى منهم ما لم يكن يخطر في خياله، وقال أنه ببعض ما كشف حتى الآن يريح ضميره الذي طالما كان في عذاب بسبب صمته على جرائم هؤلاء الأمراء حين كان في خدمتهم، وتعدى فضحه حتى للبريطانيين والأمريكيين الذين حسب ما ذكر يوفرون لهم الحماية الكبرى في سبيل الإستحواذ على ثروات الشعب السعودي الذي أحبه حين أحتك بهم من خلال خدمته. وقد أطلق على هؤلاء الأمراء الذين أطلع على سلوكياتهم عن قرب، أذم الصفات حيث قال بأنهم: فاسدون ومقامرون ولصوص ومغتصبون وشواذ ومدمنو مخدرات، وقال أنهم يتلاعبون بالدين الذي يدعون تطبيقه وبالأموال التي يدعون صرفها على الناس. ووجه نداءه للشعب السعودي قائلا : لقد رأيت منهم كل مذهل فأنزعوا حقوقكم كما تفعل الشعوب الحية بدل الخنوع . ومن تحدث عنهم بالإسم الأمير أحمد بن عبد العزيز والذي قال بأنه مقامر وسكير ومدمن مخدرات ومجرم. كما تحدث عن الأمير فيصل بن فهد وقال بأنه كان شاذا جنسيا وقاتلا وتاجر مخدرات ومدمن عليها بالرغم أنه كان رئيسا لهيئة مكافحة المخدرات، وأنه توفي نتيجة جرعة زائدة من المخدرات. وقال عن الأمير فواز بن عبد العزيز بأنه مقامر كبير وبدد ثروات على المقامرة وفاسد ومدمن على الخمر والذي كان أميرا على مكة المكرمة. وقال عن عز الدين بن سعود بأنه كان شاذا جنسيا وكان مكلفا بحمايته أثناء مرضه بالأيدز الذي مات شابا بسببه. وقال أن الأمير حمود بن عبد العزيز طلب منه ممارسة الشذوذ وحين رفض غضب منه، .. وتحدث عن أكثر الأمراء في تبديد أموالهم في المقامرة من الذين عرفهم عن قرب وذكر منهم: الأمير محمد بن فهد والأمير سعود بن نايف . وقد أبرز الحارس العديد من الصور التي تجمعه بهم والوثائق التي تثبت بأنه عمل لديهم وقد تم الإطلاع عليها.

2 ـ وطالب الشعب السعودي قائلا: "أن آل سعود جعلوكم عالة على شعوب العالم المتحضر فأنتم لا تأكلون ما تزرعون ولا تلبسوا ما تنسجون ولا تركبوا ما تصنعون".. وقال: " ما أعظم دينكم لكن ما رأيت أسوأ من تطبيقه في بلادكم" . وقال حتى محمد عليه الصلاة والسلام أهانه آل سعود لا صلاة ولا سلام عليهم! فلم يأبهوا بسخرية الغرب من النبي الكريم. وقال أن الأمراء يسرقون ملياراتكم ويستحوذون على أراضيكم ويطأون على شرعكم ويهينون كباركم ويخرج منكم من يدافع عنهم. ).كلام موجع .!









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