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|الصفحة الرئيسية - ملف الذكرى المئوية لانطلاق ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا - عبد المطلب العلمي - احمد الخميسي يجانب الحقائق
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احمد الخميسي يجانب الحقائق
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|الصفحة الرئيسية - ملف الذكرى المئوية لانطلاق ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا - عبد المطلب العلمي - احمد الخميسي يجانب الحقائق