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في ذكرى المهدي...


محمد الحنفي
الحوار المتمدن-العدد: 5684 - 2017 / 10 / 31 - 12:15
المحور: الادب والفن
    


الإهداء:

إلى المهدي ، في ذكرى يوم اختطاف عريس الشهداء.

إلى صلاح ونبيلة، من أجل تحقيق الأمل في المهدي.

من أجل السعي إلى غد أفضل.

من أجل فرض احترام كل الحقوق.

محمد الحنفي

في ذكرى الاختطاف...
في ذكرى الولادة...
وما بينهما...
عشق...
وأحلام...
وطموح...
°°°°°°
فما بين ذكرى المهدي المختطف...
وما بين ذكرى المهدي المولود...
قيم...
وأخلاق نضالية...
والمزيد من التضحيات...
إلى درجة الاستشهاد..
°°°°°°
فالمهدي المختطف...
تاريخ للتضحيات...
ونضال متواصل...
من أجل تحقيق الأهداف...
للشعب...
للعمال / الأجراء...
لباقي الكادحين...
إلى أن تم اختطافه...
°°°°°°
وبعد الاختطاف...
تراجع الاختلاف...
وتوقف واقعنا...
عن بذل المزيد...
من التضحيات...
عن السعي...
إلى تحقيق الأهداف...
عن الاستمرار...
في تطوير اليسار...
والانغماس...
في مهوى التخلف...
°°°°°°
والمهدي المولود...
في يوم ذكرى الاختطاف...
أحلام...
وطموحات...
ومشروع مناضل...
على طريق المهدي...
على نهجه...
ومن أجل تحقيق...
نفس الأهداف...
حتى يطمئن الشعب...
على أن النضال...
استمرار في التضحية...
على أن الشعب...
يعد بنيه / بناته...
للنضال...
من أجل التضحية...
بالمال...
بكل المصالح...
في أفق تحقيق الأهداف...
حتى لا يتيه الشعب...
عن واقعه...
حتى لا يعتقد الحكم...
وكل طبقات الاستغلال...
أن الشعب...
لا يفرز من بين صفوفه...
من يناضل...
من تناضل...
أن السعي...
إلى تحقيق الأهداف...
لا يتوقف...
أن المهدي المولود...
في ذكرى المهدي المختطف...
أحلام عظيمة...
وطموحات كبيرة...
ومشروع مناضل...
لمقاومة عهر الفساد...
والاستبداد...
لمناهضة الاستغلال...
للسعي إلى تحقيق...
كرامة كل إنسان...
على نهج المهدي المختطف...
على نهج كل الشرفاء...
في هذا الوطن...
على نهج اليسار...
اليسعى...
إلى تغيير واقعنا...
إلى بناء الوطن...
على أساس...
تكريس سيادة الشعب...
تحرير الشعب...
من كل أشكال الاستعباد...
من أدلجة دين الإسلام...
حتى يصير المهدي المولود...
منتظرا...
على نهج المهدي...
الكان منتظرا...

ابن جرير في 27 / 10 / 2017

محمد الحنفي





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محمد الحنفي

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