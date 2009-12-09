أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أفنان القاسم - العالم في عينيك الزرقاوين


اخر الافلام











المزيد.....

العالم في عينيك الزرقاوين


أفنان القاسم
الحوار المتمدن-العدد: 5684 - 2017 / 10 / 31 - 12:15
المحور: الادب والفن
    


LE MONDE DANS TES YEUX BLEUS

A Oscar, mon petit-fils

Laisse-moi regarder le monde dans le grand bleu
Laisse-moi, mon petit
Laisse-moi te --dir--e ce que disent les vagues aux vagues
Laisse-moi, mon chéri


Pour quoi m’abandonnerais-je à l’infini,
Si ce n’est que pour ta loi ?
Pour quelle raison m’accrocherais-je à la vie,
Si ce n’est que pour ta foi ?

La liberté que j’ai toujours chérie,
De ta bouche, l’humanité chantera
L’amitié que j’ai toujours prémunie
De tes doigts, tu la protégeras

La haine est l’amour des épines,
Ta haine est l’amour des lilas
L’avenir est l’aile d’un oiseau des mille et une nuits,
Ton avenir est le sourire des papas

La tristesse que j’avais jadis,
Avec toi, elle devient joie
Le noir que j’allumais à minuit,
Par toi, il est blanc, il est turquoise, il est audace, il est arc, il est cri, il est menthe, il est pistache, il est conte et trois navires de rêves revenant du lointain

Les images riaient pour me rendre ivre
Et elles pleuraient quelquefois
Les larmes et les rires au goût de l’impossible
C’étaient mon armure, ma parade, ma défaite poignante, mon poignard

Le ciel était orange dans mes livres
Et sans étoiles
Le soleil naissait d’un matin pourri
D’or et de gloire

Je t’aime beaucoup, mon petit loup
Oui, mon grand
Je t’aime plus que le dieu de l’amour
Demande-le à ton miroir

Moi,
C’est l’hier d’aujourd’hui
Toi,
C’est l’aujourd’hui des rois


Laisse-moi regarder le monde dans le grand bleu
Laisse-moi, mon petit
Laisse-moi te --dir--e ce que disent les vagues aux vagues
Laisse-moi, mon chéri


العالم في عينيك الزرقاوين

إلى أوسكار، حفيدي


دعني أنظر إلى العالم في البحر
دعني، يا صغيري
دعني أقول لك ما يقوله الموج للموج
دعني، يا حبيبي


من أجل ماذا أستسلم للامنتهى
إن لم يكن من أجل قانونك؟
لأجل أي سبب أتعلق بالحياة
إن لم يكن لأجل إيمانك؟

الحرية التي أهيم دومًا بها
ستغنيها الإنسانية من ثغرك
الصداقة التي أتعلم دومًا حروفها
ستحميها بأصابعك

الحقد حب الأشواك
حقدك حب الليلك
المستقبل جناح طائر من ألف ليلة وليلة
مستقبلك ابتسام الآباء

الحزنُ الذي كان لي فيما مضى
معك يغدو الفرح
الأسودُ الذي كنت أوقده عند منتصف الليل
بإرادتِكَ الأسودُ أبيض، أزرق، إقدام، قوس، صياح، نعنع، فستقٌ حلبيّ، حكاية، وثلاثُ بواخرِ أحلام عائدة من مكانٍ قصيّ

كانت الصور تضحك لتثملني
وكانت أحيانًا تبكي
الدموع والضحكات بطعم المستحيل
كانت درعي، دفاعي، هزيمتي الماحقة، خِنجري

كانت السماء برتقالية في كتبي
بلا نجوم
وكانت الشمس تولد من صباحٍ يأسنُ
بالذهبِ وبالمجد

أحبك كثيرًا، يا ذئبي الصغير
نعم، يا كبيري
أحبك أكثر من إله الحب
اسأل عنك مرآتك

أنا،
أمسُ اليوم
أنت،
يومُ الملوك


دعني أنظر إلى العالم في البحر
دعني، يا صغيري
دعني أقول لك ما يقوله الموج للموج
دعني، يا حبيبي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
أفنان القاسم

إجمالي القراءات: 3,172,915
المقالات المنشورة: 720
- شيوعيو الدين
- ماذا تنتظر إيران؟
- عزف على أوتار سنطور إيراني قديم
- بسم الله الرحمن الرحيم 3
- بسم الله الرحمن الرحيم 2
- بسم الله الرحمن الرحيم
- الإجراءات الأولى
- قطر العمالة
- قطر القذارة
- أريد ملياري من قطر!
- السعودية تنتفض!
- نحن وإيران والغرب
- فشل إيران
- كردستان
- العلم السعودي
- رائف بدوي كلمات خيالية
- إيران في قلب الزمان
- الله والزنزانة والقحطاني
- إيران كلماتي الأخيرة
- قائمة بأسماء ممثلاتنا وممثلينا

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- بنعبد القادر يوقع بباريس اتفاقية شراكة مع إيرينا بوكوفا
- مجلس الحكومة يتدارس تغيير القانون المتعلق بالصحافة والنشر
- -العودة إلى سينما الجنوب- بمهرجان قرطاج السينمائي
- نبذة عن كتاب -فقه اللغة وسرّ العربية- للثعالبي
- عاجل.. رئيس كاتالونيا الملاحق قضائيا يعقد مؤتمرا صحافيا في ب ...
- -ناشر-، يختار معرض الشارقة الدولي للكتاب للاحتفال بعامه الأ ...
- بوريطة يدعو لموقف إفريقي مشترك في ملف الهجرة
- -الرقية- الكاثوليكية ممكنة الآن باللغة الإنجليزية
- السينما الروسية تدخل إلى دول الخليج العربية
- واسينى الأعرج يستحضر روح مي زيادة في رواية -ليالى إيزيس كوبي ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي
- المارد لا يتجبر..بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي
- من ثقب العبارة: تأملات أولية في بعض سياقات أعمال إريكا فيشر / عبد الناصر حنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أفنان القاسم - العالم في عينيك الزرقاوين