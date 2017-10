أفنان القاسم

الحوار المتمدن-العدد: 5684 - 2017 / 10 / 31 - 12:15

LE MONDE DANS TES YEUX BLEUS



A Oscar, mon petit-fils



Laisse-moi regarder le monde dans le grand bleu

Laisse-moi, mon petit

Laisse-moi te --dir--e ce que disent les vagues aux vagues

Laisse-moi, mon chéri





Pour quoi m’abandonnerais-je à l’infini,

Si ce n’est que pour ta loi ?

Pour quelle raison m’accrocherais-je à la vie,

Si ce n’est que pour ta foi ?



La liberté que j’ai toujours chérie,

De ta bouche, l’humanité chantera

L’amitié que j’ai toujours prémunie

De tes doigts, tu la protégeras



La haine est l’amour des épines,

Ta haine est l’amour des lilas

L’avenir est l’aile d’un oiseau des mille et une nuits,

Ton avenir est le sourire des papas



La tristesse que j’avais jadis,

Avec toi, elle devient joie

Le noir que j’allumais à minuit,

Par toi, il est blanc, il est turquoise, il est audace, il est arc, il est cri, il est menthe, il est pistache, il est conte et trois navires de rêves revenant du lointain



Les images riaient pour me rendre ivre

Et elles pleuraient quelquefois

Les larmes et les rires au goût de l’impossible

C’étaient mon armure, ma parade, ma défaite poignante, mon poignard



Le ciel était orange dans mes livres

Et sans étoiles

Le soleil naissait d’un matin pourri

D’or et de gloire



Je t’aime beaucoup, mon petit loup

Oui, mon grand

Je t’aime plus que le dieu de l’amour

Demande-le à ton miroir



Moi,

C’est l’hier d’aujourd’hui

Toi,

C’est l’aujourd’hui des rois





Laisse-moi regarder le monde dans le grand bleu

Laisse-moi, mon petit

Laisse-moi te --dir--e ce que disent les vagues aux vagues

Laisse-moi, mon chéri





العالم في عينيك الزرقاوين



إلى أوسكار، حفيدي





دعني أنظر إلى العالم في البحر

دعني، يا صغيري

دعني أقول لك ما يقوله الموج للموج

دعني، يا حبيبي





من أجل ماذا أستسلم للامنتهى

إن لم يكن من أجل قانونك؟

لأجل أي سبب أتعلق بالحياة

إن لم يكن لأجل إيمانك؟



الحرية التي أهيم دومًا بها

ستغنيها الإنسانية من ثغرك

الصداقة التي أتعلم دومًا حروفها

ستحميها بأصابعك



الحقد حب الأشواك

حقدك حب الليلك

المستقبل جناح طائر من ألف ليلة وليلة

مستقبلك ابتسام الآباء



الحزنُ الذي كان لي فيما مضى

معك يغدو الفرح

الأسودُ الذي كنت أوقده عند منتصف الليل

بإرادتِكَ الأسودُ أبيض، أزرق، إقدام، قوس، صياح، نعنع، فستقٌ حلبيّ، حكاية، وثلاثُ بواخرِ أحلام عائدة من مكانٍ قصيّ



كانت الصور تضحك لتثملني

وكانت أحيانًا تبكي

الدموع والضحكات بطعم المستحيل

كانت درعي، دفاعي، هزيمتي الماحقة، خِنجري



كانت السماء برتقالية في كتبي

بلا نجوم

وكانت الشمس تولد من صباحٍ يأسنُ

بالذهبِ وبالمجد



أحبك كثيرًا، يا ذئبي الصغير

نعم، يا كبيري

أحبك أكثر من إله الحب

اسأل عنك مرآتك



أنا،

أمسُ اليوم

أنت،

يومُ الملوك





دعني أنظر إلى العالم في البحر

دعني، يا صغيري

دعني أقول لك ما يقوله الموج للموج

دعني، يا حبيبي