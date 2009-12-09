

(القرآن الكريم وإهلاك آل سعود ) الاسراف السعودى نذير الهلاك

أحمد صبحى منصور

الحوار المتمدن-العدد: 5684 - 2017 / 10 / 31 - 07:54

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







(القرآن الكريم وإهلاك آل سعود ) الاسراف السعودى نذير الهلاك

مقدمة :

هل قرأ الملك سلمان وآل سعود الآيات القرآنية التى تتحدث عن الاسراف والمسرفين ومصيرهم ؟ هل شيوخ الوهابية فى مملكة آل سعود لا يعرفون هذه الآيات ؟ نضع بعض الحقائق القرآنية لمجرد العظة والتذكير :

1 ـ المؤمن يجب عليه الاعتدال فى الانفاق ، قال جل وعلا : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً (67) الفرقان )، ويحرم على المؤمن التبذير فى نفقاته الشخصية من ماله الحلال ، لأن المبذرين إخوان الشياطين ، قال جل وعلا : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً (27) الاسراء ) فالله جل وعلا لا يحب المسرفين : (وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) الانعام ) ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) الاعراف ). هذا المؤمن هو الذى لا يسرف فى المعاصى ، بل هو الذى يبادر بالتوبة . أما الكافر الفاسق فهو الذى يدمن المعصية ويجعلها دينا وديدنا له ، وهذا ما كانت عليه الأمم السابقة التى أهلكها الله جل وعلا بسبب ذنوبها وإسرافها أو تطرفها فى المعصية :

3 ـ أهلك الله جل وعلا قوم ثمود . وقد قال صالح عليه السلام لقومه (ثمود ) ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (150) وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (152) الشعراء ) وأهلك قوم لوط المشهورين بالشذوذ الجنسى ووصفهم بالمسرفين وجعلهم عبرة، قال لهم لوط عليه السلام :( إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) الاعراف )، وعن عذابهم بالحجارة النارية قال جل وعلا ( مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الأَلِيمَ (37) الذاريات ) وأهلك فرعون الذى كان عاليا متغطرسا ومن المسرفين ، وجعله عبرة، قال جل وعلا : ( وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنْ الْمُسْرِفِينَ (83) يونس ) ( وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنْ الْمُسْرِفِينَ (31) الدخان)

4 ـ ووصف جل وعلا الأمم التى أهلكها بالاسراف وطلب من أن نعتبر من مصيرهم ، قال جل وعلا : (كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (12) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (14) يونس ) ( ثُمَّ صَدَقْنَاهُمْ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9) لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (10) وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (12) لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (13) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (14) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ (15) الانبياء )

5 ـ إدمان آل سعود على الاسراف يؤكد كفرهم بهذه الآيات الكريمة . ومن الطبيعى أن المترف الذى يحتكر ثروات بالبلايين لا بد أن يسرف فى إنفاقها ، خصوصا وهو لم يتعب فيها ، بل جىء له بها من أرض إغتصبها من أصحابها الأصليين، وهو يذيقهم سوء العذاب لو عارضوه . وننقل بعض المنشور على النت عن إسراف آل سعود :

أولا : إسراف الملك سلمان :

1 ـ نبدأ بالملك السعودى الحالى والذى بلغ أرذل العمر ، واصيب بنوبة قلبية ، ومع ذلك فلم يتعظ بشيخوخته وإقتراب أجله لأنه أدمن الإسراف وصار طبعا فيه . الملك «سلمان» يمتلك في فرنسا عشرات الشقق في الدائرة 16 في باريس تقدر قيمتها بأكثر من 35 مليون دولار ويمتلك أيضا قصرا فاخرا في شاطئ لازور في فرنسا وقصرا على شاطئ كوستا دي سول في ماربيلا بأسبانيا. و الملك لا يفتقر إلى الممتلكات في بلاده، مع وجود شبكة واسعة من القصور الفارهة الممتدة من البحر الأحمر إلى الخليج. ولكن هذا المنتجع في طنجة يبدو أنه مأواه المفضل في الوقت الحالي. وقد كشفت وثائق بنما الصادرة في أبريل الماضي، أن الملك «سلمان» شارك في شراء شركات خارجية في لوكسمبورغ وجزر فيرجن البريطانية. كما ربطت السجلات اسمه بملكية يخت وعقارات بملايين الدولارات في لندن أحدها منزل مهيب قرب حديقة هايد بارك في حي توني مايفير. ومنح سلمان نجله «محمد بن سلمان» سلطات موسعة من وزارة الدفاع إلى رئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والإشراف على شركة أرامكو، وقيل أن مائة مليار دولار قد منحت لأبناء الملك «سلمان» في حين أن عائدات مليوني برميل من النفط يوميا صارت في يد نجله ولى العهد .

2 ـ بعض هذا جاء فى تقرير مطول نشرته جريدة نيويورك تايمز تحت عنوان (إسراف العائلة المالكة السعودية رغم التقشف ) بتاريخ 04 يناير, 2017 ، ننقل بعض فقراته : ( خلف جدار طويل، تلفه كاميرات المراقبة ويحرسه الجنود المغاربة، يرتفع القصر الجديد مترامي الأطراف للملك «سلمان» على الساحل الأطلسي. وبالرغم مع إلغاء السعودية مشروعات بقيمة ربع تريليون دولار كجزء من برنامج التقشف المالي داخل البلاد، لا يزال العمال يواصلون أشغال بناء منصات زرقاء لامعة لهبوط طائرات الهليوكوبتر ونصب خيمة بحجم السيرك لاستيعاب الملك وضيوفه وحاشيته الضخمة....يعتبر الملك «سلمان» رئيسا لمؤسسة النشاط التجاري للعائلة المالكة، التي تعرف بشكل غير رسمي باسم «آل سعود وشركاه». وأدى الانخفاض الكبير في أسعار النفط إلى صعوبات اقتصادية وطرح أسئلة حول إذا ما كانت العائلة الحاكمة مع الآلاف من أعضائها سيتمكنون من الحفاظ على نمط الحياة الفخم و بقاء البلد تحت قبضتهم دون منازع. يؤكد الأمير «خالد بن فرحان آل سعود»، عضو منشق عن الأسرة يعيش في ألمانيا، أن «الناس لديهم الآن أموال أقل من ذي قبل، ولكن الوضع لم يتغير بالنسبة للعائلة المالكة». ويضيف: «هناك الكثير من أموال الدولة يتم حجبها عن الميزانية وتحدد من قبل الملك وحده» ... ولمواجهتها عجز الميزانية، قامت الحكومة بخفض رواتب القطاع العام جنبا إلى جنب مع الدعم، كما قامت برفع فواتير البنزين والكهرباء والمياه حيث بدأت المملكة في اقتراض المليارات من الداخل والخارج وقلصت الحكومة من خطط التوظيف في القطاع العام، مما زرع الخوف من المستقبل في نفوس الشباب العاجزين عن الحصول على فرص عمل.)

3 ـ عن رحلة الملك سلمان الى روسيا بتاريخ 19 اكتوبر 2017 :جاء فى موقع بلومبيرغ: ( طائرة يومية لإحضار الطعام من الرياض لـ1500 شخص في موسكو.. أغرب ما يمكنك أن تسمعه عن زيارة الملك سلمان لروسيا . ): ( اصطحب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، 1500 شخص، ومصعداً ذهبياً للطائرة وسجاده الخاص، في زيارته الرسمية التاريخية لروسيا التي تستغرق 4 أيام، بحسب ما ذكرته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017. وكان الملك سلمان، البالغ من العمر 81 عاماً، قد خرج من طائرته في وقتٍ متأخرٍ من الأربعاء الماضي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلى مصعده الخاص الذي يرافقه في كل رحلاته. ولكن حدث خطأ ما؛ إذ تعطَّل المصعد في منتصف الطريق واضطر الملك سلمان إلى النزولِ مشياً لما تبقى من درجات المصعد. وانطلق موكب من السيارات لنقل الملك إلى وسط المدينة برفقة قوات الشرطة الروسية. ونقلت “بلومبيرغ” عن مصدر مطلع، أن هناك طائرةً سعودية تسافر يومياً بين الرياض وموسكو لنقل المؤن واللوازم، وأضاف أنه جرى إحضار 800 كيلوغرامٍ من الطعام. المصدر أشار أيضاً إلى أن أعضاء الوفد الملكي استبدلوا أفراد طاقمهم الخاص -الذين يعلمون بالضبط كيف يحب ملوكهم أن يتناولوا القهوة- ببعض موظفي الفندق. وأحضر الملك سلمان، الذي يقيم بفندق فورسيزونز، أثاثه الخاص أيضاً. وحجزت الحكومة السعودية فندقين فخمين بالكامل من أجل هذه الزيارة، بحسب الوكالة؛ وهما فندق ريتز-كارلتون وفورسيزونز. وقالت مصادر مطلعة إن الأخير طلب من بعض النزلاء أن يُلغوا حجوزاتهم لإفساح المجال لأفراد الوفد السعودي؛ بل نقل بعض الأشخاص المقيمين بالفندق بشكلٍ دائم للخارج.وقال حاجبٌ يرتدي زياً أحمر اللون بفندق فورسيزونز، إن “الفندق حُجِزَ بالكامل بدايةً من يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم يكن متاحاً للعامة”. ورفض ممثلو فندقي ريتز-كارلتون وفورسيزونز التعليق. ولم يستجب الديوان الملكي بالرياض لطلب التعليق على حجم الوفد السعودي إلى روسيا. ويُرجح أن تبلغ قيمة حجز الفندقين بالكامل خلال الزيارة نحو 3 ملايين دولار أميركي، وذلك لا يشمل ما سينفقه الوفد على الخدمات ووجبات المطاعم وخدمات المنتجعات الصحية، حسبما ذكر فاديم براسوف نائب رئيس اتحاد أصحاب المطاعم وأصحاب الفنادق في روسيا. وكانت سبوتنيك الروسية، ذكرت أن حاشية الملك ستمكث في فنادق الـ5 نجوم القريبة من الكرملين والساحة الحمراء، مشيرة إلى أنه تم تغيير العديد من أثاث الغرف ذي النمط الشرقي، ليتناسب مع الذوق العربي.وأضافت: “لا توجد غرف شاغرة في الفنادق 5 نجوم بالمناطق القريبة من الكرملين.. ولا يمكن استئجار أي غرفة في الفنادق التي سيقيم بها الملك بأي مبلغ من الأموال”.)

4 ـ رحلة سلمان الى فرنسا ، منشور تقرير بتاريخ الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠١٥ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش ، يقول : ( وصل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الى جنوب فرنسا في رحلة استجمام تدوم ثلاثة أسابيع اسالت الكثير من الحبر والكلام في الاعلام الفرنسي في وقت ظهرت فيه احتجاجات في الشارع الفرنسي على احتكاره شاطئا رمليا شعبيا يرتاده في مثل هذه الايام من الصيف الاف الفرنسين من الطبقة المتوسطة. الملك السعودي الآتي بعد غياب طويل لملوك آل سعود ، عن منطقة (كوت دازور) على البحر المتوسط في الجنوب الفرنسي ، بسبب قضاء الملك السابق عبدالله بن عبد العزيز ال سعود غالبية عطله في المغرب، حمل معه من السعودية حاشية تضم الف شخص، والتحق بهذه الحاشية في فرنسا حوالي خمسمائة شخص من سائقين وخدم ودليل سياحي، واستأجرت السفارة السعودية فنادق في اربعة مدن في الجنوب الفرنسي هي (كان، نيس، سان تروبيه، موناكو) حيث ستقيم الحاشية الضخمة طيلة فترة إقامة الملك، وقد بدأ دفع ايجار الغرف قبل شهر من وصوله. .. وفي الجنوب الفرنسي، الذي يزوره سلمان بن عبد العزيز ال سعود سائحا قاصدا الاستجمام في بحره، كان هناك رفض شعبي لطريقة تعامل السعودية في تفاصيل هذه الزيارة، حيث منعت بلدية مدينة (فالوريس) مرتين، السفارة السعودية من بناء مصعد يصل قصر ال سعود بالشاطئ، وتدخلت وزارة الداخلية الفرنسية عبر المحافظة لإتمام العمل، كما عمدت عدة جمعيات اهلية فرنسية الى جمع التواقيع على عريضة طالبت فيها الحكومة الفرنسية باحترام المساواة بين المواطنين التي يحددها الدستور، مستنكرة المعاملة فوق القانون التي يحظى بها بعض الاغنياء على حساب المواطنين.)

5 ـ ( ذكرت نيويورك تايمز عام 2016 أنه أثناء زيارته للريفيرا الفرنسية إشترى محمد بن سلمان (يختا ) من البليونير الروسى شيفلر ، ودفع له 500 مليون يورو .! . وكان هذا اليخت قد تكلف 330 مليون دولار .) .

ثانيا : الملك فهد وآخرون :

1 ـ - كان الملك فهد يخصص مليار ريال ميزاينة لكل رحلة من رحلات ابنه عبدالعزيز، وبعد نهاية كل رحلة يأمر الملك بتحويل ما لم يتم صرفه لحسابات "عزوز.

2 ـ وتحت عنوان (طغيان ظاهرة الإسراف والتبذير يفضح مزاعم مدّعي تطبيق الشريعة الإسلامية في السعودية ) بتاريخ الخميس 8 شوال 1437 ، نشر موقع ( الوقت ) صورا للفقراء المعدمين فى المملكة وصورا أخرى لكميات اللحوم الملقاة فى الزبالة من مخلفات الولائم للمترفين من الأسرة والملأ التابع لهم . وأشارت الى تقرير موثق بالصور نشرته شبكة "سي ان ان تركي" عن إسـتئجار الأمير السعودي "نواف بن عبد العزيز" يختاً فاخراً خلال رحلة ترفيه وإستجمام قام بها في تركيا بصحبة أفراد حاشيته، وأوضحت أن الرحلة تضمنت إلى جانب حفلات الرقص والمتعة عشاء بخمسة آلاف يورو في أحد المطاعم الراقية في حي ياليكافاك بتركيا. وأشارت الشبكة إلى أن طول اليخت يبلغ نحو 85 متراً، موضحة أن إستئجار هذه اليخوت الفاخرة لأجل إرضاء رغبات الأمراء في العائلة السعودية الحاكمة أمرٌ يحدث كثيراً، ودائماً ما يتم الإستئجار عبر أسماء وهمية، عادة ما تكون شخصيات بريطانية. في هذه الأثناء ذكرت وكالة "هسبرس" المغربية أنه من المرتقب أن يأتي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، برفقة وفد كبير يضم أفراداً من أسرته الملكية، ومسؤولين في الدولة إلى المغرب للاحتفال بزفاف أحد أبنائه. وأضافت الوكالة أن الملك السعودي سيقيم في مدينة طنجة للإحتفال بزفاف أحد أبنائه، حيث بدأت الإستعدادات منذ أيام للإعداد للحفل الذي سيحضره عدد كبير من الضيوف.وأشارت "هسبرس" الى أنه تم حجز أغلب الفنادق بمدينة البوغاز، إستعداداً لإستقبال العروسين والأسرة الملكية وضيوف الملك السعودي ولمدة شهر كامل.ويرتقب أن يمدد الملك السعودي إقامته بالمغرب، وخصوصاً بمدينة طنجة التي قضى فيها عطلته الصيفية السنة الماضية، قادماً حينها من إحدى المدن الفرنسية. وبسبب طغيان ظاهرة الإسراف والتبذير في السعودية تزايدت الإنتقادات الحادة بين أوساط المواطنين إزاء الهدر غير المبرر للأموال من قبل الطبقات المرفهة، وتحديداً في مجال إقامة الولائم وحفلات الطعام الباذخة، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن مقدار الأرز المهدر في هذا البلد يزيد على 75 ألف طن سنوياً. كما يهدر يومياً ما يقارب من 16 مليون وجبة غذائية في عموم البلاد. وتتصدر السعودية دول العالم في كميات الغذاء المهدور والبذخ الفائق عن حد التصور لاسيّما في أوساط الطبقة الحاكمة.

3 ـ وقبلها ذكرت صحيفة إيفننغ ستاندارد ا أن العائلة الملكية السعودية تُخطط لبناء منزل فخم عالي التقنية، بكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 81 مليون دولار، من خلال هدم ثلاثة منازل، وتشييد منزل واحد في حي بيلغرافيا الراقي وسط لندن."

وأضافت: "وقالت الصحيفة إن المنزل الضخم سيحتوي على 50 غرفة نوم وسيتم بناء طابقين تحت الأرض لإقامة مسبح داخلي وغرفة للاتصالات وغرف لنوم الخدم ومرآب ضخم لسيارات الليموزين ومصعد صغير وصالة للألعاب الرياضية ومحطة أمنية ومستودع ضخم للمقتنيات الثمينة."..

4 ـ ( هدر وإسراف وتبذير وبذخ يندى له الجبين في شراء كل ما تطاله الأيدي في متاجر الغرب وفنادقه ومنتجعاته وملاهيه وشوارعه الأمامية والخلفية. يكفي مثلاً أن تكتب على غوغل عبارة من نوع "قمار، سعودي، أو خليجي، أو أردني" حتى تأخذ علماً بملايين وملايين الدولارات التي يضخها الملوك والأمراء وأولادهم في الاقتصاد الغربي من موائد القمار. وعلى هذا القياس قس في مجال سائر الموبقات. من هذه الموبقات، على سبيل المثال، تلك الأميرة السعوية التي اشترت كمية من الشوكولا في أحد متاجر لندن بمبلغ 3 ملايين دولار. وهذه الأميرة ليست الوحيدة على مستوى التعلق الجنوني بالشوكولا، فغوغل نفسه يقدم صورة عن ذلك يشعر معها القارئ أن الشوكولا، خاصة تلك التي تزيد أسعارها عن خمسة آلاف دولار للكيلوغرام الواحد، والتي يسافر السعوديون إلى أوروبا عدة مرات في السنة من أجل شرائها، قد أصبحت نوعاً من تقليد قومي سعودي مقدس. ومنها التبرعات بالملايين لفرق رياضية غربية ولجمعيات تهتم بالطيور النادرة أو بإنقاذ نوع من الديدان من الانقراض. ومنها، كي لا نطيل الوقوف أمام مثل هذه الظواهر المخزية، صفقات السلاح الذي، بعشرات ومئات المليارات، كان، قبل حروب أنظمة الخليج على اليمن وسوريا، يصدأ في المستودعات أو يبقى في بلدان المصدر لعدم الحاجة إليه.ومنها خصوصاً ترليونات الدولارات السعودية والخليجية المكدسة في مصارف الغرب. قليلون جداً هم أولئك الذين يعرفون المقدار الحقيقي لتلك الترليونات. ولكن الأكيد أنها تكفي وتزيد كي تؤمن حياة حرة وكريمة لجميع الشعوب العربية والإسلامية التي تعاني الفقر والجهل والمرض والأمية. ولشعوب أخرى أوهنتها قرون الاستعمار الغربي وما تخللها من أعمال النهب الواسعة النطاق.

5 ـ المقال التالي نشرته الجريدة الدانمركية (برلنخ تِدِنه) في 13/03/1994 للكاتب جاك دوبرس (عن فرانس برِس). وفيما يلي بعض ما جاء فيه : ( حياة ترف في وقت الديْن :

السعوديون و(....) وعشرة آلاف أمير وأميرة في مقدمتهم يعيشون حياة بلا هموم ورفاهية لا تصدّق.

ورغم تناقص المدخول فليس هناك، على ما يبدو، ما يشير إلى أن رجال الصحراء الأغنياء عدّلوا أو يفكّرون في تعديل سرعة التبذير. المملكة العربية السعودية هي الأرض ذات المخزون الخرافي من النفط الغِنى الذي لا يصدق، أما تحت السطح فتكمن الكارثة. وإذا لم تحدث تغييرات جذرية اقتصادية وسياسية فإن السعودية ببساطة تخاطر أن تفلس. كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد من التدهور؟ باختصار شديد: منذ سنة 1985 وحتى آب 1993 صرفت السعودية وعلى رأسها ( فهد ) وكل الأمراء في المقدمة حولي 132 مليار دولار (مائة واثنين وثلاثين مليار دولار) وهو أكثر مما حصلت عليه السعودية من مداخيل النفط، والمدخول الوحيد للسعودية مصدره النفط. ولكن هذا لا يقلق النخبة السعودية التي ما زالت تسير في الصف الأول في الطريق الخطأ. لم يستطع أحدٌ في العالم أن يجاري السعوديين في الصرف

6 ـ ( سيارات من ذهب يقودها اُمراء آل سعود في لندن ثروات الشعب السعودي التي استحوذوا عليها )

أبريل 1, 2016580 ( انشغلت وسائل الاعلام البريطانية و الغربية خلال اليومين الماضيين بظاهرة ”سيارات مصنوعة من الذهب” يقودها سعودي و اصدقاؤه في شوارع لندن ، دفعت البريطانيين و بقية الاوروبيين الى اعتبارها ”ظاهرة من نسج الخيال” .. لكنها حقيقة بطلها امير سعودي من ال سعود ، تؤكد ان هذه الاسرة تحتل المرتبة الاولى في العالم بسرقة مال الشعب السعودي و تقسيمه بالمليارات على ابنائها وبناتها ، بمباركة شيوخ الوهابية الذين يسمونهم “كبار علماء الافناء” الذين يتم تعيينهم بشكل مباشر من قبل الملك . وکتبت الصحافة البریطانیة تقول : یبدو أن المقولة الشائعة “شوارع لندن ممهدة بالذهب” تحولت إلى حقیقة هذا الأسبوع ، اذ ظهرت أسطول سیارات ذهبیة لامعة ، یُعتقد أن مالکها شاب سعودی من امراء اسرة ال سعود ، تسیر فی شوراع لندن وبین حافلات العاصمة البریطانیة الحمراء ذات الطابقین وسیارات الأجرة السوداء . و تقدر قیمة السیارات الأربع الفارهة ، التی أثار ظهورها ضجة کبیرة فی لندن وبقیة المدن البریطانیة والاوروبیة ، بأکثر من 1.8 ملیون دولار، وبینهم سیارة طراز مرسیدس بست عجلات یبلغ قیمتها 534 ألف دولار، وسیارة لامبورجینی تتجاوز قیمتها نصف ملیون دولار ، بینما جذبت السیارات اهتمام العدید من الأشخاص لالتقاط صور لها أو صور معها . ویبدو أن الذهب لیس فقط ما یمیز هذه السیارات الأربع بل لوحاتها أیضا ، إذ جاءت لوحة سیارة المرسیدس برقم “السعودیة س ک س 777″ ، و لوحة سیارة من طراز رولز رویس برقم “السعودیة ط ی ر 555″ ، و لوحة لامبورجینی “السعودیة ی ب ی 6” .) .

أخيرا :

نشر المغرد السعودي الشهير على “تويتر”، “مجتهد”، سلسلة تغريدات عن تكاليف زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وأكثر من 4000 مرافق الى مدينة طنجة المغربية. . قال مجتهد: “في الوقت الذي يرابط شبابنا تحت النار يعيش الملك سلمان وابنه محمد واكثر من 4000 مرافق حياة بذخ خرافية وفساد ومجون تجاوز كل ما يخطر في البال”.وأضاف: “المستوى الأول من الوفد (العائلة والمقربون جدا) يقيمون مع الملك وابنه محمد في ثلاث قصور فخمة في طنجة كل قصر يكاد يكون قرية كاملة بخدماتها”.وتابع: “ومحمد بن سلمان لم يكتف بذلك بل يبني حاليا في طنجة قصرا منيفا يتفوق في فخامته على قصر “دلما بهجة” في تركيا وربما تزيد تكلفته عن مليار ريال”. ويوضح “مجتهد”: “الدائرة الثانية هم أصدقاء ابن سلمان المقربين وألوية الجيش والحرس الملكي وهؤلاء يشغلون مئات الفلل السياحية في منطقة الرميلات وطريق إشقار. والدائرة الثالثة هم الأخوياء وكبار موظفي الديوان الملكي وشخصيات هامة لكنهم أقل حظوة من السابقين وهؤلاء يشغلون فيلل فندقية تابعة لفندق فرح طنجة. والدائرة الرابعة هم بقية الوفد من موظفين عاديين وأصدقاء الأصدقاء ومن التحق بالرحلة بالواسطة فهؤلاء يشغلون أكثر من ثمان فنادق حجزت معظم غرفها”.وقال: “من هذه الفنادق فندق فرح طنجة وكنزي سولازور وموفنبيك ورويال تيوليب وهيلتون طنجة وهليتون غادرن وحوالي نصف فندق المزة الخ”.واستؤجرت آلاف السيارات بسائقيها يتناوبون عليها 24 ساعة ووزعت على عدة مستويات على غرار السكن طبقا لنوعية من يسخدمها وفقاً لــ”مجتهد”. ويقول المغرّد الشهير: “فالدائرة الأولى رولزرويس وبنتلي والثانية مرسيدس مايباخ و٦٠٠ والثالثة بيجوهات وأمثالها من الأقل فخامة والأخيرة باصات مرسيدس للنقل الجماعي”.وبحسب ما جاء في تغريداته فقد طلب الديوان الملكي من الفنادق والفلل والسيارات حجزها للمدة كاملة بما فيها أسبوعين قبل وصول الوفد واسبوعين بعد مغادرته في نهاية اغسطس، وبما أن الملك وصل تقريبا منتصف يوليو وسيغادر نهاية اغسطس فتكون الفنادق والفلل والسيارات حجزت شهرين ونصف كاملة أي ما يساوي 75 يوما. وبتقدير عدد الغرف والسيارات تصل التكلفة اليومية للسكن والسيارات فقط حوالي 40 مليون ريال يضاف لها 10 ملايين معيشة فتصل 50 مليون على أقل تقدير. وذكر “مجتهد” أنه اذا حسبنا التكلفة على مدار 75 يوما تكون تكلفة رحلة الملك ما بين 4 و 5 مليار ريال، أي ما يعادل ميزانية رواتب 40 الف جندي لسنة كاملة. هذا سوى تكاليف الوضع المخجل للوفد السعودي هناك من حيث الفساد الأخلاقي والخمر والمخدرات والدعارة إلى درجة ضج منها أهل طنجة أنفسهم بلا مبالغة. وقال: “وقد انكبت على طنجة كل داعرات المغرب تقريبا وذلك لأن الواحدة منهن تدخل في الليلة الواحدة ما يساوي وظيفة ممرضة في المغرب لمدة سنة كاملة”. وهنا تساؤل غريب -بحسب مجتهد-: “فهمنا أن يصحطب ابن سلمان معه كبار ضباط الحرس الملكي لكن ما معنى أن يصطحب ألوية في الجيش بينما الحرب على أشدها في اليمن ؟”.

وأضاف: “وقد ازدحمت كازينوهات ومراقص طنجة بشخصيات كبيرة في الدفاع والحرس الملكي والديوان والاخوياء الخ أما كبار الكبار فنشاطهم مستور في القصور”. وختم سلسلة تغريداته هذه بالقول المختصر:"مليارات تبعثر في المغرب على الفساد والمجون، والحرب على أشدها في اليمن! السؤال: هل نستحق النصر ونحن على هذه الحال؟"

2 ــ و نشر "مجتهد"، بياناً بعنوان "نذير عاجل لكل آل سعود" موقّعاً من أحد أحفاد الملك السعودي المؤسس عبد العزيز آل سعود، يُحذّر فيه من الفساد والتبذير والإسراف منذ استلام الملك سلمان والذي وصل إلى 160 مليار دولار -600 مليار ريال-، وسحب ما لا يقلّ عن 100 مليار دولار أخرى -375 مليار ريال- لجيب أبناء الملك سلمان . وبحسب موقع "السفير"، أشار حفيد الملك إلى السرقات التي تجري من خلال صفقات السلاح وتوسعة الحرمين وغيرها، وبند الشؤون الخاصة والحسابات الملكية الخاصة الذي يشتمل على 50 مليون ريال يومياً للملك -أو من يتحكّم بختم الملك- لأي أمر يريده. ولفت الانتباه إلى وجود حساب جاري ملكي خاص في "البنك الأهلي" بقيمة 9 مليارات ريا ل تُلزم مؤسسة النقد بتغطية أي مبلغ يسحب منه بشكل فوري، إضافة إلى 2 مليون برميل بترول يومياً تذهب لحساب تابع لولي ولي العهد محمد بن سلمان باسم الملك. )

OCTOBER 6, 2017









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