

تضامن عمالى.مصر.الحمله التضامنيه المناهضه للمحاكمات العسكريه تطالب بالبراءه ل 26عامل بالترسانه البحريه بالاسكندريه قبل يوم من النطق بالحكم .تضم توقيعات 19حزب وحركه وتيار ومنظمات حقوقيه و130شخصيه

تيار الكفاح العمالى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 5683 - 2017 / 10 / 30 - 23:55

المحور: الحركة العمالية والنقابية







..اسفرت حمله التوقيعات التضامنيه المعارضه للمحاكمات العسكريه ,قبل يوم من نطق القضاء العسكري بالحكم على 26 عاملا من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية متهمون بالتجمهر، طالب 19 حزبا وحركة سياسية ومنظمة حقوقية و130 شخصية عامة ببراءة العمال وعودتهم للعمل فورا ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.

يذكر ان العمال تم القبض عليهم بتهم ملفقة وهي تعطيل العمل واقتحام منشأة عسكرية منذ شهر يوليو 2016 وتم فصلهم عن عملهم واجبارهم على الاستقالة، لمجرد تنظيم وقفة احتجاجية في شهر مايو من العام الماضي تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وعلى مدى 18 جلسة يتم تأجيل النطق بالحكم في القضية، دون أسباب حقيقية، مما يشكل ضغوطا نفسية ومالية على العمال وذويهم.

#لا لمحاكمة عمال الترسانة البحرية عسكريا



..يعلن الموقعون من أحزاب سياسية وأفراد ونقابات مستقلة وحركات سياسية ومراكز حقوقية عن تضامنهم الكامل مع عمال الترسانة البحرية في مواجهة التهم الملفقة لهم بتحريض زملائهم على الإضراب والامتناع عن العمل.



عمال الترسانة البحرية تعرضوا للظلم مرتين، الأولى عندما تم إحالة 26 منهم، بينهم امرأة عاملة، للقضاء العسكري، بحجة ان الشركة آلت ملكيتها إلى جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع للقوات المسلحة ، وذلك لمجرد تنظيمهم وقفة احتجاجية في مايو من العام الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ، ثم منع 1500 عامل من دخول الشركة للضغط عليهم لإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم.



والثانية عندما كرر القضاء العسكري (محكمة جنح العسكرية بالإسكندرية) تأجيل النطق بالحكم لإنهاء القضية رقم 204 لسنة 2016 نيابات عسكرية، لأكثر من 18 مرة دون سبب، رغم أن العمال أكدوا، خلال التحقيقات، أن إدارة الشركة هي التي أغلقت الأبواب في وجوههم، وباقي زملائهم، ومنعتهم جميعا من دخول مقر عملهم بقرار إداري، وأرفق محاموهم محاضر حررها العمال ضد إدارة الشركة يشكون فيها من ذلك.



ورغم أن العمال أُجبروا على الاستقالة في مكان احتجازهم، بعد وعود بالتنازل عن القضية، لم تنفذ هذه الوعود، وهو ما يعني أن النظام لا كلمة له، بل يستخدم العصا ثم وعوده الزائفة لإجبار العمال على الرضا بالفتات .



وتأتي الانتهاكات التي تمارس ضد عمال الترسانة البحرية ضمن حلقات مسلسل مرعب، من إنتاج وإخراج نظام مستبد يستهدف العمال، مستخدما كل أدواته القمعية للقضاء على أي صوت يطالب بحقه في الحياة والعيش الكريم.



ويطالب الموقعون قبل يوم من جلسة النطق بالحكم رقم 19 والمقرر أن تنعقد غدا الثلاثاء الموافق 31 اكتوبر ، ببراءة جميع العمال، وعودتهم للعمل، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.



التوقيعات :-



أولا - أحزاب وقوى سياسية :

1. حركة الاشتراكيين الثوريين



2. حزب العيش و الحرية ( تحت التأسيس)



3. حزب مصر القوية



4. حركة 6 ابريل الجبهة الديموقراطية



5. الحركة الاشتراكية يناير



6. لجنة عمال حزب تيار الكرامة



7. حزب تيار الكرامة



8. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي



9.تيار الكفاح العمالى



ثانيا - نقابات عمالية ومهنية :



1- نقابة المعلمين المستقلة

2- النقابة العامة للسياحيين

3- جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات

4- التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي



ثالثا– مراكز حقوقية :

1. مركز الحق في التعليم



2. مركز البيت العربي



3. المنظمة العربي للإصلاح الجنائي



4. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان



5. المفوضية المصرية للحقوق و الحريات



6. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف





رابعا- أفراد :

1. سماح حسين - حزب مصر القوية



2. كريم نوبي - طالب



3. طارق محمود، صحفي



4. مرفت محمود السعدني مهندسه



5. حسين جعفر.. شاعر



6. سارة جمال. صحفية



7. قطب العربي .. صحفي



8. تامر هنداوي ..صحفي



9. عادل زكريا - صحفى



10. أحمد الشيخ _ عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية



11. احمد عيد /محامي



12. حازم حسني - صحفي



13. خالد البلشي - صحفي



14. محمود الدموكي _ صحفي



15. ايمان العمري - صحفية



16. علاء سويف - مهندس



17. اميمه عماد - مكتب عمال العيش والحرية



18. محمد زارع المحامى

حمدي عز - امين عام نقابة السياحيين



19. عبد الحفيظ طايل



20. كرم صابر محامي



21. أشرف عبد الونيس الدلنجاوي - حزب العيش و الحرية



22. طارق خاطر محام بالنقض



23. بهاء صابر موظف



24. محمد صلاح البرويشي - نقابي



25. على حسن - نقابى



26. ياسر الشيخ



27. سيدة قنديل - محامية



28. ماهينور المصري - محامية



29. عمرو محمد - محامي



30. شادى على على - نقابى بشركة نايل لنين جروب



31. نجاح عبد الحميد محمد - خياطة



32. محمد الحلو - محامي



33. سعيد أبوطالب - مهندس



34. يوسف شعبان - صحفي



35. عبد المنعم عبد الهادى - عامل مصرى بالمعاش



36. محمد حافظ - محامي



37. معتصم مدحت مصطفي - نقابي وعضو حزب العيش والحرية



38. سمير العربي - ناشط نوبي



39. ليلى سويف - مدرس بعلوم القاهرة



40. ليلى قطري



41. إيمان عوف - صحفية



42. أحمد ابوزيد - صحفي وباحث بالمرصد العربي لحرية الاعلام



43. عفت عبد الرازق - نقابية



44. هاجر رضا - صحفية



45. كريم رضا - ناشط سياسي



46. محمد عادل سليمان - محامي



47. شيماء ابو الخير - صحفية



48. سهام سرور



49. ياسرسليم - صحفي



50. محمد البسفي - صحفي



51. احمد الخميسي - كاتب صحفي



52. عثمان مصطفى



53. منار حسين - طبيبة



54. عبدالرؤوف بطيخ - محرر صحفى



55. صابر بركات - نقابي ومحامي بالمعاش



56. فردوس بهنسى - باحثة



57. عصام حسين - صحفي



58. أيمن عبد المعطي - مدون اشتراكي ثوري



59. عزة موسى



60. عبد المجيد راشد - محامى و عضو المكتب السياسي لحزب تيار الكرامة



61. بيسان كساب - صحفية



62. وليد عبد الحليم - محامي



63. ماجدة جادو - كاتبة روائية



64. يوسف رشوان - نقابى بالمعاش



65. حسام الدين عبد الفتاح - امين عام مساعد حزب مصر القوية



66. ساهرجاد - صحفي



67. حمد النجار - محاسب



68. هند الديب - موظفة



69. محمد أنس - مهندس



70. سيد عبدالظاهر - مدرس



71. حسام النجار - مصر القوية



72. نجوى عباس أحمد - حزب التحالف الشعبى الاشتراكى



73. ناجى رشاد عبدالسلام - عامل بمطاحن جنوب القاهرة



74. محمد مصري - مصر القوية



75. هند هلال - موظفة



76. محمد عصمت - صحفى



77. حسنين كشك - باحث



78. شيماء حمدي - صحفية



79. عمرو ابراهيم الخطيب - مهندس جيولوجى



80. عزة سليمان - محامية



81. إكرام يوسف ـ صحفية



82. سهام شوادة - صحفيه



83. محمد عبد القدوس - صحفي



84. رشاد محمد كمال - نقابي السويس



85. جمال عيد - محامي حقوقي



86. كريم البحيري - صحفي



87. عبد العزيز سامي - موظف أمن



88. كارم يحيى - صحفي



89. أشرف أيوب



90. عفت عبد الرازق - نقابية



91. خالد عبد الرحمن - طبيب اشتراكي ثوري



92. احمد سعيد - طبيب



93. وفاء عشرى - عضو مؤسس حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)



94. سلوى سالم - حزب تيار الكرامة



95. سيد امين - صحفي



96. احمد عبد العزيز - صحفي



97. ابراهيم صحاري - صحفي



98. سيده فايد - ممرضه



99. شاذلي الصاوي



100. على عبد اللطيف ابو زيد - عضو حزب التحالف الاشتراكي



101. محمد حفنى - طالب



102. منى سليم - صحفية



103. هبة البحيري - لجنة عمال حزب تيار الكرامة



104. حسن البربري - محاسب



105. هشام فؤاد - صحفي



106. معتز أحمد - عضو جمعية عمومية نقابة التجاريين



107. رامي رزق - مدرس



108. عماد مبارك - محامي



109. شريف الروبي - 6 ابريل الجبهة الديموقراطية



110. هدى امين



111. عبده عاطف - نقابي



112. عبدالله يحيى



113. سامح محمد



114. محسن صبري - عضو الهيئة العليا بحزب مصر القوية



115. احمد سامي



116. رانيا فوزي



117. محمود شتات



118. صلاح الأنصاري - نقابي



119. مصطفى درويش - عامل حر



120. محمد عادل



121. خليل رزق - سائق



122. نجيب جويلي



123. محب عبود - نقابي



124. محمد عبد الرحيم عبده



125. هدى كامل حسين - بالمعاش



126. رفعت سلام - شاعر



127. عبد اللطيف أبو هميلة – مخرج



128. حاتم تليمة الاشتراكيين الثوريين



129.على عبدالرؤوف - عامل نسيج











كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات

رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع

للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -

| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد

| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة

عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647

