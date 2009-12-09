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صاحب الشاهر


أديب كمال الدين
الحوار المتمدن-العدد: 5641 - 2017 / 9 / 16 - 02:12
المحور: الادب والفن
    


شعر: أديب كمال الدين
بعينين حالمتين
رأيتُكَ طفلاً وديعاً يرسمُ الحروف
أو ملاكاً يتعلّمُ فنَّ الكتابة.
وإذا اغتالت الحربُ
بالسيفِ والرمحِ والقنبلة
شبابَكَ الغضّ،
صرتُ أراكَ بعينين دامعتين
طفلاً اختطفه اللصوصُ في زحمةِ السوق
أو ملاكاً كُسِرَ جناحه الأبيضُ بشظيّةٍ عابثة.
الآن،
بعدَ أربعين عاماً من الموتِ والجَلْجَلَة،
أراكَ بعينين ساخرتين من عبثِ الزمان
طفلاً نسي اسمَه وعنوانَ بيته
مَذهولاً بالملاكِ الذي يتوكّأُ ليلَ نهار
على جناحه المكسور.
********************
صاحب الشاهر (1953-1982)، لمن لا يعرفه، شاعر عراقي متميز في حضورة الإنساني وموهبته الشعرية. غيّبه الموت أثناء الحرب العراقية الإيرانية وهو في ريعان شبابه.
www.adeebk.com





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أديب كمال الدين

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