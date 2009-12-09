

محمد نور الدين بن خديجة

الحوار المتمدن-العدد: 5641 - 2017 / 9 / 16 - 02:11

المحور: الادب والفن









الحسيمة .. القمر يرقص في الزنازين

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غامض هذا الحب

ويتيه القلب في قمر شاحب

من خجل على الليل يسيل ..



قمر يصافح الغرباء

ويسري إلى مخبئه

لا الماء لامس حزنه

ولا التراب لما كان يهفو

خليلا أو دليل ..



أيا قمرا على الريف

لاينام من أرق

بلغ سلام دمعة أم إلى إبنها

وادخل زنازين

لاتفهم غناء الضوء

راقص الشوق حتى يتعب

فالحزن يمشي ويجيء

بصليل المفاتيح جهما وثقيل ..



أيها الحب أينما شردت

وأينما لاحقوك

وأينما حللت

لاتكن فضا عديم الضمير ...

أيها الحب أينما صرت

طائرا يجول السماء

أو مثقلا بالقيد أسير ...

كن نديا كريم الخلق

حرا خفيف الظل

كالريف عبد الكريم * أمير ...

ولا

لا

لاتكن سجانا

جلادا

حقودا

هلوعا منوعا

على العشق بخيل ..





شعر : محمد نور الدين بن خديجة

14/9/2017



* عبد الكريم : الإشارة إلى بطل التحرير محمد عبد الكريم الخطابي .