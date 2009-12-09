

بياض أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5640 - 2017 / 9 / 15 - 15:05

المحور: الادب والفن









تمطر

مواسم الضياع

فالشرق

شرق

والغرب

غرب

وراء ك

ما وراء ك

قميص أندلس

وأمامك

ما أمامك

زورق

على لجة بحر

و نقش

على تجاعيد كف

و مآذن

على شرفة الغمام

للقطاف

المحجوبة

مرآة البكاء

وزهرة الليل

تسقي

حلم المحاجر

وعلى الأفواه

ترتج

الشفاه

زيتونة

عانقت

يتم الوداع

وريشة يمامة

تتنفس الكبرياء

في عزلة الليل

وفطير ابتسامة

سهو قانط

نسي ريح الفجر

وأريج الأودية

يصب الرحيق

على سهل الضفاف

ما بين مد وجزر

يمتد عشق الطريق

إلى أين

وحوض النواقيس

يزرع رنين البكاء

والبحر بئر

حين يعلو الحلم

أخمص السير

تعالي

فهناك

نجمة باقية

على صدر الدعاء

لم تنصهر

على وشمة الليل



ذ بياض أحمد المغرب







