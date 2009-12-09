

حسن نبو / سوريا

الحوار المتمدن-العدد: 5640 - 2017 / 9 / 15 - 11:52

المحور: الادب والفن









عند اول قبلة

تصعد سلالم الجرأة

وترسم لوحة من الكبرياء

على شموخ جبينك



عند اول اغنية

تحطم اجنحة حزن فراشاتك

وتنشأ على وجهك

شلالات من ابتسامات فضية



عند اول سفينة

ترسو في شواطئ عينيك

وتفرغ فيها حمولتها

من الحب والأزهار والسلام



عندئذ

سأغادر صمتي

وأعلن ولادتي من جديد