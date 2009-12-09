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التنويم المغناطيسي


فاطمة شاوتي
الحوار المتمدن-العدد: 5640 - 2017 / 9 / 15 - 09:51
المحور: الادب والفن
    




1/ الطفلة تحشو دميتها باعقاب السجائر
وبفتافيت سيديات
وبعض من رؤوس الدواجن...
سرقتها من خم جدتها
لم تكتمل الدمية ...
من فرط غضبها
مزقت تنورتها باحمر شفاه...
ثم لفت الدمية بورق
السولفوريزي ...
وعلى عتبة الزحام
عينان تختلسان موزة
اعتذر بائع الفواكه للاطفال
خوفا من انفجار ما ...


2/ الطفلة سمعت طلقة في راس دبدوب
على بوابة الانتظار...
بمنشفة جففت عرقها
سمعت زقزقة تنط من الوزرة...
التفتت...
منكسرة
تتبعها الدمية
اومات لقدميها على العربات
شارة برتقالية...
تستجدي مصروف الطريق ...


3 / الطفلة قبل عودتها الى خم الدجاج...
فتت يداها موعد مدرسة...
دشنها
فاعل خير...
ومضى
يحصي انفاس البحر
ليسرق الرمال ...


4 / الطفلة فوق الحجر الاساس
تعلن
انها ستقسط عزوفها
عن التمدرس...
من سحب اليانصيب...
ثم حملت اشياءها
وغادرت في هدوء
محفظتها ...

فاطمة شاوتي / المغرب





















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فاطمة شاوتي

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