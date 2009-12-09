

هيام محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5640 - 2017 / 9 / 15 - 00:27

المحور: الادب والفن









تامارا ..





بركانُ لهبٍ ثار من أعماقى ..

ونورُ أزلٍ كشف لى أنفاقى ..

أشواقى ..

زاد إرهاقى ..



عالَم شرّير يريد إغراقى ..

ويزعم أنه غِناى من بعد إملاق ..



إن إستطاع إحراقى ..

عدينى .. لا تبكى لفراقى ..

عيشى وكونى أملى الباقى ..

كما كنتى لى كل آفاقى ..





تامارا ..





غدًا أُرجم مع العذارى ..

ويفرح لمُصابى عُبّاد الحجارة ..

سيقولون .. عهارة ..

ويزيدون .. دعارة ..



فلا تأسفى على تلك النفوس الحيارى ..

ولا على وداع فُلْكٍ كنتى لها المنارة ..



على ذكراكِ أحيى حتى أرى جسدى يُوارى ..

فاذكرينى وصلّى لى كلّ إستخارة ..

ولا تبكى غياب الغَيارى ..

ولا مصير أميرة الأُسارى ..