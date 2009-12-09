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سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 20:16
المحور: الادب والفن
    


وزعوا اﻷكفان والخيم مع الحصة
دوباس...
أجداث الحجر اﻷسود
تنفح النخيل...
تفح الهجير..
عنف التيار ماء نهر الطريق
ﻻيمكن ان تشارك سواك
هنا أخترت السباحة بعيدا عن الشاطئ
موج البحر يمكن ان يأخذك هناك ...
كلنا على سفر خففوا اﻷحمال؛
الحافلة سيعيقها الثقل ،
تكفيكم مؤنة الكفاف
سواكم ليس بكثير
معهم رحمة ربهم
أعينوا احفاد يونس
النون ينتظر
خففوا اﻷوزار ...
لهاية البرزخ....
يامن تطرقون درب النجاة أوقدوا النار في السقيفة ،
أقيموا محفل الشورى : خباء الهواء الطلق ليس قرب واحة الجذام .
الناس طيبون سيميطون اﻷذى عنكم
فقط اخلصوا النيات....
ولكن لن يكون أي من الركاب الشؤوم في الشورى
هذه الضفة من الروح :نهار الصيف ،
الضفة اﻷخرى مساء الشتاء
النهر يمضي غير مبال
غاب الغياب
أنا في قطار السفر
عندما عدت
حضرالغياب
أيتها العين فيضي جهش الكلام
مادامت دموعك برافين دعيهاتسيل كل حين
ليل الوطن
طويل... طويل...طويل
اصدعوا هجومكم على الخريف
مغتسل الروح ،
تطهير البدن
ثارت حمية السفر :
فصل العزوم ....
كل المصائر
فيك ياعراق
قدر ...
سقم القدر





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سعد محمد مهدي غلام

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - حملدايات *