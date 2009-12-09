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لا فقيه


وسيم بنيان
الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 18:34
المحور: الادب والفن
    


لا فقيه

اغرب يا فقيه
عن وجه المدى
فكسوف سحنتك يحجب صدق الفجر
لست بيوسف ايها المشوه
انكر او بالغ في ستر مجونك
كل زليخة كشفت كواليسك نطفة نطفة
انثانا يا خبزنا المقدس
وجهك ينبوع القمح
من خديه انحدرت سنابل الوجود لكل الوجود بيادرا
عدمناك امنية الاحرار
الا تدري ان صفوة النبيذ المعتق مخزون في دنان شفاههن؟
والقصب الجنوبي عظام صدورهن؟
فلا احل من مص حلماتهن لشرب السكر
رضابهن رحيق فحولتنا
خلا مابين فخاذهن لا مرفأ لخيولنا المتعبة من وعثاء الفراق
نسجك الواهي ايها العنكبوت المحنط
لا يستر عري فقير
لحيتك الشعثاء لا تصلح حتى لكنس رصيف متسخ
خواتمك
مسبحتك
ذيل عمامتك
نتوء جبينك
خطبك المشحونة بالجهل والعار
كلها اكسسوارات عافتها الزينة
وما غير العث يتلاصف منها
حتى متى تلوك ما تكلس على اطراف التاريخ
مكفرا من يرتشف اللب الغافي في زهيرات البشرة؟
من يجاهر بسحر القد وغموض السرة؟
انا انتي يا اناي
لص لا يسرق ارزاق الناس بقناع العبادة
لكني اختلس الوهج من اعضائك المشعة
وبين اناملك اقداري ترتسم
دون ان اشعرك بسطوي النهاري
حضنك الشاسع كحقل بهيج رسالتي العملية
كل وضوء دون عشقك باطل
لا صلاة الا في محراب سريرنا
اين اطوف خارج ثغرك؟
يا خمرتي المحللة
فلنتبادل نخب الحب
رغم انف فقهاء الخوف والكذب





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وسيم بنيان

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