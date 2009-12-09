أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نايف عبوش - عجوز نشمية


اخر الافلام











المزيد.....

عجوز نشمية


نايف عبوش
الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 18:34
المحور: الادب والفن
    


عجوز نشمية
نايف عبوش
كان ابنها الراعي  صغيرا.. وهو يرعى الغنم لأول مرة.. وما ان خرج في صباح  اول يوم  لرعي شياهه ومعزاه.. حتى خرجت معه إلى البرية.. لترشده إلى المراعي الخصبة.. كانت تجري خلف كبش غنمها المرياع.. ثم ما تلبث ان تلتقط بيدها سنابل القمح التي فاتت المنجل بالحصاد.. لتحملها كدسا بحزمة على ظهرها.. في طريق عودتها إلى البيت ضحي ذلك اليوم.. بعد ان تركت ولدها الصبي يرعى غنمه لوحده.. واوصته بان يحذر على غنمه من الذئب.. وما ان وصلت الدار.. حتى باشرت بسحق السنابل بعصاها من عود شجر الطرفا لتستخرج حب القمح منه.. وتخزنه في كيس بزاوية البيت... لتشتري بالحنطة الطماطم راس براس..مقايضة من البقال المتجول على حمار.. انتصف النهار.. اطلت على البرية من حائط الدار.. لتجد الراعي قد ادلف بالغنم نحو البئر.. في وادي مربع القرية.. اسرعت اليه بعد ان رفعت اذيال جلبابها في حزامها.. وشمرت عن ساعديها.. لتتولى دلو الماء من البئر إلى السانية لترد الغنم.. فهي عجوز نشمية.. ولابد لها ان تنقل خبرتها إلى ابنها الراعي.. الذي تولى الرعي والسقاية بجدارة بعد ذلك كما توقعته..





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
نايف عبوش

إجمالي القراءات: 257,548
المقالات المنشورة: 80
- حنين شجي
- عيد في دهاليز الذاكرة
- بيت طين ايام زمان
- الاحاطة الكلية للقران الكريم بحقائق الوجوحود
- مفارقة صادمة
- اجهزة التواصل الرقمي الذكية..المنافع والسلبيات
- قرية ايام زمان..قصة قصيرة
- الثقافة العربية..استلاب المعاصرة وتيبس الاصالة
- الرطانة تهدد فصاحة اللسان العربي بالمسخ
- شاي على نار حطب
- العمالة الوافدة في الخليج العربي..تحديات الحاضر ومخاطر المست ...
- ايقاع العصرنة ..تحديات الاستلاب وضرولرات التحديث
- سماحة الإسلام في التعامل مع الغير
- حسين اليوسف الزويد..وحسن الجار ونكتة اقتدار تكامل نظم الزهير ...
- في ذكرى النكبة
- شجرة الزعرور
- العرب..والتعددية القطبية الدولية الناشئة
- تداعيات الربيع العربي على الحركة العمالية العربية
- الاستاذ زهير جلميران في ذاكرة الجيل الاول من طلابه
- القمر.. والليل.. والسهر.. في ذاكرة ايام زمان

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الكونغرس البيروفي يرفض إحداث مجموعة صداقة برلمانية مع -البول ...
- متاحف قطر تبرز الإبداع الألماني بمعرضين بارزين
- في انتظار الحسم في قرار العماري..«البام» يغلي
- هل يعتذر ابن كيران عن الترشح لولاية ثالثة ؟
- مفارقات الضحية والجلاد والرواية الثابتة لاغتيال بشير الجميل! ...
- حبيب المالكي يتباحث بلندن مع وزير بريطاني
- البيت الأبيض يطالب بطرد مذيعة تلفزيونية بسبب تغريداتها عن تر ...
- أصالة نصري تتعرض للسرقة في مصر
- الفرق الفنية تستعد لدخول حقول النفط في دير الزور لإعادة الإن ...
- وفاة مؤسس فرقة شكسبير الملكية، بيتر هول

المزيد.....
كتب ودراسات
- بحث في (المسرح في علاقته بالمعرفة:المعرفة في المفهوم الفلسفي ... / محسن النصار
- أنا الشعب... / محمد الحنفي
- أيها المارون من إلى كرة الأرض... / محمد الحنفي
- الشبيط ....الشوك الدامى / أنور مكسيموس
- ملحمة العشق والانهيار... / محمد الحنفي
- فيدرالية لليسار... / محمد الحنفي
- عاش الشعب... / محمد الحنفي
- شاعرة أنت... / محمد الحنفي
- مهرجان المساوة عيد... / محمد الحنفي
- بلادي قريبة / بعيدة... / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نايف عبوش - عجوز نشمية