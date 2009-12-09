

رحال لحسيني

الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 18:34

المحور: الادب والفن









غُنَّايَةْ الصّْغُـرْ

(إلى الصديق العامل والمناضل الطيب الصلب "ع. ي" .. وعمال الصناعات القطنية المسرحين قهرا !)



1

طْفُلْ..

ؤً لَمَّنْ يَعْطِ سَرُّو؟



اكْبَرْ..

و صبرو ضرو

غنى لرفاقة عمرو

غنايةْ صغرو



"(...) أ الطاس

الطاس، الطاس

(... !)"





2

اتْدِيرْ لَـ وْلاَدْ

وَاللاَّ تَخْوِي لبلاد

واللا تْكَاجِي

مع لعباد



الحَرْكَه

بْلاَ كُوَّادْ

بْلاَ زَادْ

بلا قرطاس !





3

و اكْبَرْ..

وندم على كبرو

اشْتَاقْ يصغار

وُ يْزِيدْ فـ ـصغرو



اللي ماقهرو

نَهْرُو

شْرَبْ عرقو

نَشَّف رزقو

لاَ خَدْمَه

لـَ خْلاَصْ !





4

و اكبر .. و شاف

غْوَالْ منفوخة لبْطون..

وُ فْقِيهْ الجامع

مْسَخْ

والمظلوم

زاد رْضَخْ



وشاف

شي فالظل..

وشي فالظلمة مايْطل

واشحال من طُفْلَه

و طْفُلْ

نَابْثِينْ...

بْلَا غْرَاسْ!





5

الْكَرَّاكْ

شْحَفْ

السّْمَخْ كْشَفْ

الطَّالَبْ

رْعَفْ

دمو .. ما يتسعف



مشموم الدوم

كُومة من الهموم

توجَّع الراس !





6

اكبر..

وكبرات الغبرة

بْـهَـمُّـو



واعرف الديب

من الفَكْرُونْ

واعرف الـْ ـبْوعُو

منين جا .. وهو اشكون؟

كيف تْرَبَّا..

حَبَّة حبة

فـْ ـكَاعَة..

ترابها وسواس !





7

شَاشِيَّه

رْسَامْهَا عْكَرْ ..

شْعَاهَا يْوَضَّرْ ..

ريحها تْطَيَّرْ



خَيمة..

الْحَرْ و لَعْكُرْ

رْكْايَنْهَا بلا سَاسْ!





8

زَهّْرَاتْ نوارة لقطن

فإيد نخَّاس

خطف المحصول

عطل الأسطول

"لاخْزانة لا عاود بْقَا"

مادار عَتْقَة



فمرسا بلا عسَّاس

هاج البحر

بالناس



هاج لبحر بالناس

هاج لبحر...

هاج...

لَعْمَرْ !





رحال لحسيني





وادي زم (المغرب) 1994