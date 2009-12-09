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أُنشودة العشاء الأخير ...


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 15:30
المحور: الادب والفن
    


أَتركُكَ على مِصراعيْ الريح
أُنشودة العشاء الأخير
أتأرجح كميزان مرساة ،
لُعبةَ عَزفٍ “ لزرياب “ ..
ما أَسهل أن تُشيّد قطعة صوت
بأخضر النحيب ،
و نقعَ الوقت و الصور القديمة
بِالحليب ..
فلا تقلق عليّْ،
لن أمشي على ذاكرة الأثواب
و لا تهجئة عثرات الشاي بالنعناع ،
تسبقُني إليك أقداح التعاويذ لِراعٍ ،
تشي بطلاسم “ مزامير داود “..
لا تقلق عليّْ ، فَإِشتهاء أقزامي إعجازٌ
و قمصان نومي زادٌ للطيور ..
مِن عَتمة بُحّتي و غيمات نايتي ،
أُناقش البخار على نوافذ الثقوب ،
أستخرج مِن نِثار الملح عكْفَ رِمشي ..
فلا تعتذرْ ..
حُمِّلتُ مجرى أَصابع البيانو و زفير فمي
حتى فاضت منّي قُربتي و الزابْ
و مِن أبواق خوفي غرستُ
تلويحة وداعِ
لِأناشيد العقيق ..





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دلال الساحلي

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