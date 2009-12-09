

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 15:30

المحور: الادب والفن









أَتركُكَ على مِصراعيْ الريح

أُنشودة العشاء الأخير

أتأرجح كميزان مرساة ،

لُعبةَ عَزفٍ “ لزرياب “ ..

ما أَسهل أن تُشيّد قطعة صوت

بأخضر النحيب ،

و نقعَ الوقت و الصور القديمة

بِالحليب ..

فلا تقلق عليّْ،

لن أمشي على ذاكرة الأثواب

و لا تهجئة عثرات الشاي بالنعناع ،

تسبقُني إليك أقداح التعاويذ لِراعٍ ،

تشي بطلاسم “ مزامير داود “..

لا تقلق عليّْ ، فَإِشتهاء أقزامي إعجازٌ

و قمصان نومي زادٌ للطيور ..

مِن عَتمة بُحّتي و غيمات نايتي ،

أُناقش البخار على نوافذ الثقوب ،

أستخرج مِن نِثار الملح عكْفَ رِمشي ..

فلا تعتذرْ ..

حُمِّلتُ مجرى أَصابع البيانو و زفير فمي

حتى فاضت منّي قُربتي و الزابْ

و مِن أبواق خوفي غرستُ

تلويحة وداعِ

لِأناشيد العقيق ..