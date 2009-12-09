

عبد صبري ابو ربيع

الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 15:30

المحور: الادب والفن









(( وطني السبع الفواطر ))



عبد صبري ابو ربيع

وطني الألق الباهر

وطني السبع الفواطر

وصوت الله الناذر

وطني الهوى الزاهر

فيه أحيا وفيه أقبر

وهو السكن وهو المقر

وهو الحياة والحب والوتر

الليل طويل

والزمان صاغر

يقولون تلملموا

وكل ذرة في وطني ناطر

وأنت أيها المخاتل الغادر

وطني وطن المآثر والمنائر

وطني الجبل والصحارى

وطني الوديان والسهول

وطني الأهوار والشجر

وطني القلم والحضارة

والرجال الأكابر والشاعر

وطني الشموس

وطني آشور وأكد

وبابل وسومر

وطني الأحرار

وطني الساحات والوغى

والقوي القادر

وطني ليس للبيع

وطني لا للأجنبي

وطني لشعبنا الصابر

وطني الحشد

وطني الجيش

وطني الاتحادية والعشائر

وطني لا للعميل

ولا للخائن الماكر

وطني الرؤوس

وطني الشموخ

وطني الحرائر

إذا أقبل الموت علينا

فنحن الدروع ونحن السواتر

