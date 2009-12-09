

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 10:19

المحور: الادب والفن









يسابقني آتون صبري ،

باحتمالات غيثكَ خلف الستائر ..

أستعيرك لِليلة ،

أتُراقصني بخفّة ساحرٍ ؟

لأتدلّى من غيابك رحلة انتحابْ

كعزلة خيوط العناكبٍ

و أرْبِك عصافير الجنة بقطعة حلوى

فتهرب أرانب الآفاق و سنجاب

بِحذاء سندريلّلا ..

و تُسلّمني قفلة الموشحات ؟

هنا ، أنت لي وحدي ،

لو كنتَ هناك سهم كيوبيد

و موسيقى للجميع ..