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يسابقني آتون الصبر ..


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 10:19
المحور: الادب والفن
    


يسابقني آتون صبري ،
باحتمالات غيثكَ خلف الستائر ..
أستعيرك لِليلة ،
أتُراقصني بخفّة ساحرٍ ؟
لأتدلّى من غيابك رحلة انتحابْ
كعزلة خيوط العناكبٍ
و أرْبِك عصافير الجنة بقطعة حلوى
فتهرب أرانب الآفاق و سنجاب
بِحذاء سندريلّلا ..
و تُسلّمني قفلة الموشحات ؟
هنا ، أنت لي وحدي ،
لو كنتَ هناك سهم كيوبيد
و موسيقى للجميع ..





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دلال الساحلي

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