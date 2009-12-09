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حيدر محمد الوائلي
الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 03:19
المحور: الادب والفن
    


لا تعود

حيدر محمد الوائلي
alwaelyhayder@gmail.com

لا تعود
قبرك محفور موجود
ستدفن فيه الذكريات
بعدما تبصق بوجوه كثيرة
وتحرق الكتب القديمة
وترفس لافتة مكتب سماحته
ستهين فضيلة الاستاذ
تلك الايادي البيضاء
صارت حالكة سوداء
ياوَلَدي طريقك مسدود

آه يا جرح السنين
قد مرّ أمامي
موكب حمايته العتيد
ياليتني لم أره
صاح بي مسلحٌ من زبانيته انتبه
حاذر...
قف...
انتبه
فانتبهت لذكريات مضت
سنين المِحنة وأيام الحصار
كان زاهدا لانه لم يملك
فلما مَلك سال بالدم أبطح
ركب السلطة
طار بها عالياً
يرى الناس صغارا
وهم يرونه كبيراً جداً
يهتفون له من مساكنهم المنهارة
يركضون له مبايعين في شوارعهم البائسة
أن الجرح عميق
اضغط عليه فيدك ضماتدك الاخيرة
دوى صوت يُسْمِعني
يهتف بيّ
يصرخ من ورائي عليّ
اضغط على جرحك فيدك ضمادتك الاخيرة
ومن ثم اختفى
غطى وجهه بين زحام الروؤس
كانت رؤوس قد أينعت
إرتفعت ناظرة فاستمتعت
انتخبوهم وهم فاشلين
اعادوا انتخابهم وهم فاسدين
وأعادوا انتخابهم فاشلين وفاسدين
هذه الجماهير تهتف وهي منومة
ناظرة موكب سياراته الفاخرة
تتحرك ذات اليمين وذات الشمال
لترى بشكلٍ أفضل بركات ماتبقى من سير سيارات الحماية
لم أعرف الصارخ فيّ
ليس الصوت غريبٌ عليّ
خاف مني أن أعرفه
وخفت منه أن عَرَفني
سيصب دمي لو عرفوني
يارب الوطن المسلوب اخاف ان كانوا رأوني
يارب الوطن المسروق أغثني فقد مسكوني
حدوا حدود
بنوا سدود
ومن خلف جدار القصر هتاف وحشود
لن يصل اليهم صوتك ياهذا المفقود
قطعوا يدي أن كتبت ضميرها
والسارقين يدهم الطولى
تطول كل يوم
باقية وتتمدد
تلتف كثعبان يعصر فريسته
وتتركها مهشّمة
يأكلها الدود





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حيدر محمد الوائلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر محمد الوائلي - لا تعود