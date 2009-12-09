

حيدر محمد الوائلي

الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 03:19

المحور: الادب والفن









لا تعود



حيدر محمد الوائلي

alwaelyhayder@gmail.com



لا تعود

قبرك محفور موجود

ستدفن فيه الذكريات

بعدما تبصق بوجوه كثيرة

وتحرق الكتب القديمة

وترفس لافتة مكتب سماحته

ستهين فضيلة الاستاذ

تلك الايادي البيضاء

صارت حالكة سوداء

ياوَلَدي طريقك مسدود



آه يا جرح السنين

قد مرّ أمامي

موكب حمايته العتيد

ياليتني لم أره

صاح بي مسلحٌ من زبانيته انتبه

حاذر...

قف...

انتبه

فانتبهت لذكريات مضت

سنين المِحنة وأيام الحصار

كان زاهدا لانه لم يملك

فلما مَلك سال بالدم أبطح

ركب السلطة

طار بها عالياً

يرى الناس صغارا

وهم يرونه كبيراً جداً

يهتفون له من مساكنهم المنهارة

يركضون له مبايعين في شوارعهم البائسة

أن الجرح عميق

اضغط عليه فيدك ضماتدك الاخيرة

دوى صوت يُسْمِعني

يهتف بيّ

يصرخ من ورائي عليّ

اضغط على جرحك فيدك ضمادتك الاخيرة

ومن ثم اختفى

غطى وجهه بين زحام الروؤس

كانت رؤوس قد أينعت

إرتفعت ناظرة فاستمتعت

انتخبوهم وهم فاشلين

اعادوا انتخابهم وهم فاسدين

وأعادوا انتخابهم فاشلين وفاسدين

هذه الجماهير تهتف وهي منومة

ناظرة موكب سياراته الفاخرة

تتحرك ذات اليمين وذات الشمال

لترى بشكلٍ أفضل بركات ماتبقى من سير سيارات الحماية

لم أعرف الصارخ فيّ

ليس الصوت غريبٌ عليّ

خاف مني أن أعرفه

وخفت منه أن عَرَفني

سيصب دمي لو عرفوني

يارب الوطن المسلوب اخاف ان كانوا رأوني

يارب الوطن المسروق أغثني فقد مسكوني

حدوا حدود

بنوا سدود

ومن خلف جدار القصر هتاف وحشود

لن يصل اليهم صوتك ياهذا المفقود

قطعوا يدي أن كتبت ضميرها

والسارقين يدهم الطولى

تطول كل يوم

باقية وتتمدد

تلتف كثعبان يعصر فريسته

وتتركها مهشّمة

يأكلها الدود