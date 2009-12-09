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زهرة من مطر ...


محمد نور الدين بن خديجة
الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 01:06
المحور: الادب والفن
    


زهرة من مطر ...

"عش حبك ..لاتفهم ماالحب
فإن الفهم بهذي الأيام سكاكين ..." مظفر النواب .
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في العتمة
سيكون قلبي
زهرة من
مطر ..
يختال الليل
في صالتي وحيدا
يصب كأس خمر
يتأمل في قلبه
لانجمة تخفق
في الرأس
ولايغني قمر ..
*
يثمل الليل ..يبكي
كل الحانات مقفلة
ولانديم يعشق حقا
لا عاشق يحمل وردا
شوارع مقفرة
تؤدي لخرابات
وركام حجر ..
...
أيها الليل الغريب
لاتيأس
صب لي كأسا
أو كأسين
ساند وحشتي
لاتهتم
فالوقت بقر تشابه
على بقر ..
...
...
صب لي كأسا
أو كأسين
"فلا رفيق سوى العشق"*.1...
...
...
هكذا هي الحال
في هذه الدنيا الخؤونة
فلا تجزع
يأمير السكارى
ياحزين ..
صب لي كأسا
كأسين
وافرغ كل القناني
سيكون قلبينا
زهرة من مطر...
...
...

شعر : محمد نور الدين بن خديجة
10/9/2017مراكش المغرب

*1 : المقولة لجلال الدين الرومي: لارفيق سوى العشق...





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محمد نور الدين بن خديجة

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