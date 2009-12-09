

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 01:06

المحور: الادب والفن









نار و نار .!

رائد عمر العيدروسي

شَبَّ حريقٌ في قصائدي

إحترقَتْ كُلُّ الأبياتِ

تَفَحَّمَتْ مفرداتي

لمْ يبقَ سوى القوافي ,

كأنما نجومٌ خلعوها منْ اكتافي !

في حفلِ زفافي .!

O

البعضُ قدّمَ ليَ التعازي

وبعضٌ بهمسٍ قالوا " عوافي " .!