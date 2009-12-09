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نار و نار .!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 01:06
المحور: الادب والفن
    


نار و نار .!
رائد عمر العيدروسي
شَبَّ حريقٌ في قصائدي
إحترقَتْ كُلُّ الأبياتِ
تَفَحَّمَتْ مفرداتي
لمْ يبقَ سوى القوافي ,
كأنما نجومٌ خلعوها منْ اكتافي !
في حفلِ زفافي .!
O
البعضُ قدّمَ ليَ التعازي
وبعضٌ بهمسٍ قالوا " عوافي " .!





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - نار و نار .!