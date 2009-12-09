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وجهك بگايه العمر


ميسون نعيم الرومي
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 22:44
المحور: الادب والفن
    


يـوجـَعـني هـِـدم العـَـلي – يالإنـت مالك تالي
يالزلفـَـك الماس اوذهـب – وابـمـَـشـيتك متغاوي
اعـزف عـلى الگـذلـَه لحـن
يالتـسحن ابگـَـلبي سـَـحـن
مانابـني غـيـر الحـزن
بعيـونـك الحلوه بـَحـر – وانـت اطلعت كـَـتــّالي
يـوجـَعـني هـِـدم العـَـلي
يالإنـت مالك تالي
***
يـوجـَعـني هـِـدم العـَـلي - ماظلِ عندي اعيون
دولبني حـبـَّـك ذبـت – مديون دومك مديـون
وجهـك بگايـه العمر
واسنين تعبهه السفـَر
واعـتاب وادموع اشكثر..
يالبيك أنـَه مسكون – متعلي نجمك عالي
وانـت العزيز الغالي
يالإنـت مالك تـالي
***
يـوجـَعـني هـِـدم العـَـلي – واتعـَـثــَّر ابممشاي
بشليلي المـَّن دمع - يسمر سـبـَـب بـلواي
بالدنـّـيه كبـرَت بـلوتي
بـعـيـونـَـك .. طـِفـَـت دنيتي
يالانـت ســولـَة سـَـكـتـتي
يامـزنـَه تاهت جـزت – لا اول اولا تالي
يالإنـت مالك تالي
يالإنـت مالك تالي
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أيلول / 2017
ســــــتوكهولم





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ميسون نعيم الرومي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميسون نعيم الرومي - وجهك بگايه العمر