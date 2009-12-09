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انتفاضة المعنى


زكرياء قانت
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 20:37
المحور: الادب والفن
    


أن تقع الذات
بين سراب التقليد
و وهج بللته تفاهة
خرفان المرعى
عن آخره
أمر يؤرق العائد
من منفاه
وحدهم قطيع
الرمال و الضوء
المعتم
يفقدون ذواتهم
سهوا في أرجوحة
الغثيان
كما لو كانت حيطان
الإسمنت عميقة
و هي لا تحتمل
البوح بالديدان
الذي غزت معالم
الجسد
كما لو أن المؤامرة
قد حيكت (فعلا..؟!)
دون علم الذئب
الذي حمل
ما تبقى من رفات قصيدة
شيعت
جنازتها لتنهض
من بين القضبان
و تقفز في الهواء
منتفضة على
جنون ساعة
رملية و حقيبة
و شعر أشعث
بسطحية الممرات
و الأزقة
و علب الضوء





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زكرياء قانت

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