

زكرياء قانت

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 20:37

المحور: الادب والفن









أن تقع الذات

بين سراب التقليد

و وهج بللته تفاهة

خرفان المرعى

عن آخره

أمر يؤرق العائد

من منفاه

وحدهم قطيع

الرمال و الضوء

المعتم

يفقدون ذواتهم

سهوا في أرجوحة

الغثيان

كما لو كانت حيطان

الإسمنت عميقة

و هي لا تحتمل

البوح بالديدان

الذي غزت معالم

الجسد

كما لو أن المؤامرة

قد حيكت (فعلا..؟!)

دون علم الذئب

الذي حمل

ما تبقى من رفات قصيدة

شيعت

جنازتها لتنهض

من بين القضبان

و تقفز في الهواء

منتفضة على

جنون ساعة

رملية و حقيبة

و شعر أشعث

بسطحية الممرات

و الأزقة

و علب الضوء