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عاصِمةُ الجُنون


سلوى فرح
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 20:36
المحور: الادب والفن
    


______________عاصِمةُ الجُنون

كَشغفِ الملائِكَة
بماءِ الحياةِ
أنتَظِرُ..
القمرَ المُبلَل بالمَطَر
كَرعشَةِ غَيثٍ
عاشِقةٍ
في بحرِ المَرايـــــــا
تَدلَى النَّدى على جِلناري
***
لَنْ أرتَوي مِن بريقِ العِشق
تَحبو النجوى نَحوي
يطيرُ الحنان بينَ الأَراجِيح
***
عِندَما تَرتَشِفُ السَّماء..
ثَغرَ الوجد
أكتَمِلُ بِكَ غراماً
اكتملْ بي ولهــاً
***
لا تعيد تَرتيبَ لُغزِي
وأطفئْ قِنديلَك ..
قبلَ احتِراقِ الفَراشات
إنني عاصِمةُ الجُنون..
سأمنحك الهُيام
ميثـــاق عهـــــــــــد.
كندا





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سلوى فرح

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سلوى فرح - عاصِمةُ الجُنون