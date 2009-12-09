

سلوى فرح

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 20:36

المحور: الادب والفن









______________عاصِمةُ الجُنون



كَشغفِ الملائِكَة

بماءِ الحياةِ

أنتَظِرُ..

القمرَ المُبلَل بالمَطَر

كَرعشَةِ غَيثٍ

عاشِقةٍ

في بحرِ المَرايـــــــا

تَدلَى النَّدى على جِلناري

***

لَنْ أرتَوي مِن بريقِ العِشق

تَحبو النجوى نَحوي

يطيرُ الحنان بينَ الأَراجِيح

***

عِندَما تَرتَشِفُ السَّماء..

ثَغرَ الوجد

أكتَمِلُ بِكَ غراماً

اكتملْ بي ولهــاً

***

لا تعيد تَرتيبَ لُغزِي

وأطفئْ قِنديلَك ..

قبلَ احتِراقِ الفَراشات

إنني عاصِمةُ الجُنون..

سأمنحك الهُيام

ميثـــاق عهـــــــــــد.

كندا