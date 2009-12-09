أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حسن العاصي - يهرب مجنوناً قلبي


اخر الافلام











المزيد.....

يهرب مجنوناً قلبي


حسن العاصي
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 20:36
المحور: الادب والفن
    


آه ما أمرّ النبوءة
عشتُك قبل اللقاء
وبعد اللقاء بدأتكِ
حيث انتهى حلمي

#

قيّدتني بأغلال الهوى
وشيّدت أسوار العشق
بجنود الحب تسلحت
وبعتاد الغرام تجهّزت
أيتها الحورية
ما أقسى الجدران
#

فوق عشب المواسم أستلقي
مثل طفل بين أكوام الزنبق
عصف بي كَرْمها خمراً
انغلق الحقل على صوتي

#

كم داعب لوح الوصال رابية الأحلام
لكن النفس عن العشق فضّلت الصيام
قالت أنا الهوى والفتنة وللحب علام
فدع عنك الذنوب إن الله يغفر الآثام

#

قالت
لماذا يحب الرحيل النوافذ الحزينة
حد الدروب
قلت
عيناك وحدهما طيور شرفتي
فحلّقت كفراشات القناديل

#

ربما ليس صدفة
أن أتقمص وجه الحلم
ماذا لو هرب مجنوناً قلبي
إلى ضلوع وسادتك

#

خلعت الكلمات حروفها
وللورق إغراء
أطلق السطر تنهيدة
تبعثرت رجولة القلم
تردَّد..تلعثم
مارس الشعر
فوُلِدت قصيدة

#

راعية الحروف
أنزلت قطيعي في الوديان
بنت كوخاً
أوقدت النار
غفت وهي آمنة

#

الميلاد سر يديّ
قالت
خبئ خطوط عمري بين هواك
وسجل مع العاشقين اسمي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
حسن العاصي

إجمالي القراءات: 681,134
المقالات المنشورة: 282
- العرب يعانون استعصاء فكري مزمن
- هل تحولت القضية الفلسطينية إلى حائط مبكى؟ ..قراءة في فساد ال ...
- نتوغّل في الغناء
- صورة إفريقيا في الإعلام الغربي ... جوع وفساد وإيدز
- تهت في أبجديتها
- الجيوش الإفريقية في عهدة إسرائيل
- يتيم العمة
- إفريقيا في قبضة الموساد الإسرائيلي ... الجاسوسية بديل للدبلو ...
- حزنك يبحث عنك
- وطن من أحلام
- تجارة إسرائيل القذرة في إفريقيا.. الماس وأسلحة ومستوطنات
- فلسطين والعرب.. إشكالية العلاقة
- الأقليات في الوطن العربي وسؤال الهوية
- اسرائيل تسرق الأسواق العربية في افريقيا
- عودة العرب إلى إفريقيا .. إمكانية ما زالت متاحة
- قراءة في مستقبل العلاقات الإفريقية الإسرائيلية
- نظرة على العلاقات الإيرانية الإفريقية .. التسلل الناعم في ال ...
- نهر الجنون
- المشروع الصهيوني في إفريقيا .. توظيف التاريخ لخدمة الأيديولو ...
- العرب يتمزقون ويخسرون إفريقيا

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- اللغة الشّعريّة وتناسق الإدراك الحسي
- جمعية التشكيليين تحتضن معرض البصرة في ميناء بغداد
- -عايدة- تفتتح موسم الأوبرا السلطانية في عُمان
- مشروع فني بالدوحة عن -100 يوم على الحصار-
- إصلاح الإدارة.. اجتماع بالرباط للمفتشين العامين للوزارات
- استخدام الأفلام السويدية في تعليم اللغة للقادمين الجدد
- اشتراكي جبلة ينظم ندوة إحياءا لأربعينية الفقيد أبو أصبع
- المتحف العربي بالدوحة في حلة فنية جديدة
- ويلفريد أوين: نشيد الأنشاد
- مهرجان السينما الدولي الثاني في السليمانية

المزيد.....
كتب ودراسات
- بحث في (المسرح في علاقته بالمعرفة:المعرفة في المفهوم الفلسفي ... / محسن النصار
- أنا الشعب... / محمد الحنفي
- أيها المارون من إلى كرة الأرض... / محمد الحنفي
- الشبيط ....الشوك الدامى / أنور مكسيموس
- ملحمة العشق والانهيار... / محمد الحنفي
- فيدرالية لليسار... / محمد الحنفي
- عاش الشعب... / محمد الحنفي
- شاعرة أنت... / محمد الحنفي
- مهرجان المساوة عيد... / محمد الحنفي
- بلادي قريبة / بعيدة... / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حسن العاصي - يهرب مجنوناً قلبي