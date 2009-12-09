

حسن العاصي

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 20:36

المحور: الادب والفن









آه ما أمرّ النبوءة

عشتُك قبل اللقاء

وبعد اللقاء بدأتكِ

حيث انتهى حلمي



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قيّدتني بأغلال الهوى

وشيّدت أسوار العشق

بجنود الحب تسلحت

وبعتاد الغرام تجهّزت

أيتها الحورية

ما أقسى الجدران

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فوق عشب المواسم أستلقي

مثل طفل بين أكوام الزنبق

عصف بي كَرْمها خمراً

انغلق الحقل على صوتي



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كم داعب لوح الوصال رابية الأحلام

لكن النفس عن العشق فضّلت الصيام

قالت أنا الهوى والفتنة وللحب علام

فدع عنك الذنوب إن الله يغفر الآثام



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قالت

لماذا يحب الرحيل النوافذ الحزينة

حد الدروب

قلت

عيناك وحدهما طيور شرفتي

فحلّقت كفراشات القناديل



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ربما ليس صدفة

أن أتقمص وجه الحلم

ماذا لو هرب مجنوناً قلبي

إلى ضلوع وسادتك



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خلعت الكلمات حروفها

وللورق إغراء

أطلق السطر تنهيدة

تبعثرت رجولة القلم

تردَّد..تلعثم

مارس الشعر

فوُلِدت قصيدة



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راعية الحروف

أنزلت قطيعي في الوديان

بنت كوخاً

أوقدت النار

غفت وهي آمنة



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الميلاد سر يديّ

قالت

خبئ خطوط عمري بين هواك

وسجل مع العاشقين اسمي