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الوطن المدمى


عبد صبري ابو ربيع
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 12:45
المحور: الادب والفن
    


الوطن المدمى
عبد صبري أبو ربيع
وطني المدمى
وطني الدامي
أكل كل الأحلام
والشعب صامتٌ كالأصنام
والوطن يستصرخ كل الأنام
والليل يجري كأوهامي
لم يمنحني عذب المنام
وحمامتي ليست كالحمام
والاحباب نيامٌ كالنيام
من يوقظهم والليل سقيم
والصمت الرهيب
يجز في عظامي
وحرب الرصاص
لا كحرب الأقلام
وهذه بقاياهم
والفجر فيه أنعدام
أحترق كل يوم
كالرعد في الغمام
آهٍ يا دار التمني
ماذا يجري في سكني
سرابيل من الحزن
بين العين والموت الزؤام
أي قيدٍ هذا وقد
باعونا بأبخس الأحترام
والثعالب بالت على أكمامي
يقولون نيامٌ كالأنعام
وهم يرومون قتلي وحطامي
والسماء أمطرت كل دموعي
والهوس لا يطيق أنتقامي
هو ذا الليل بين كؤوس المدام
سكارى وعلى شفا الأختصام
تموت كل الأمنيات
بين طليقٍ وأسير الهيام





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عبد صبري ابو ربيع

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