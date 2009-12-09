

صلاح زنكنه

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 09:16

المحور: الادب والفن









يا عيني على الأمهات

اللواتي نسجّن أرواحنا

في أرحامهن

وأرضعننا من أثدائهّن

حليب الحياة

يا عيني على الأمهات الهائمات

الثكالى والأرامل

أمهات الأيتام المكلومات

أمهاتنا

أمهات الوجع والشقاء

والآه والدموع الساخنات

أمهات اللوعة

والمحنة والشجن

يا عيني عليهن

أمهاتنا

اللواتي باعن خواتمهن

وحجولهن

وأبتاعّن الصبر

وبقايا وطن

وجعلن من قلوبهن

مهدا ولحدا

وكفّن

تلك هن أمهاتنا

الأمهات العراقيات

الصابرات

الحزينات

اللواتي لهن رائحة

الهيل والبخور

والخيبات