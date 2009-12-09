أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - هيام محمود - إسلام !


اخر الافلام











المزيد.....

إسلام !


هيام محمود
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 09:15
المحور: الادب والفن
    


حِمل ثقيل أنتَ ..
دجل وتضليلْ ..
إستبحتَ العقول أىَّ إستباحَهْ !


ليل طويل أنتَ ..
من الأوهام والأباطيلْ ..
ليتنى أَحْيَى صباحَهْ !


وهاهم فِرِّيسوك ..
عوض أن يرموك ..
ويدوسوك ..
ومن حملوك ..
كما داسوا قلبى فى اليرموك !


يزعمون أنك الإمام الذى أتى لوطنى القَفْر ..
يُريد صلاحَهْ !
والحمل الوديع الذى لم تعرف الأرض والأزمان ..
سماحَهْ !
لم تقتل ..
لم تنهب ..
لم تسلب ..
ولم تكن لك كل الحرمات مُبَاحَهْ !
لم تصلب ..
لم تقطع الرؤوس ..
ولم تسق كأسك سمَّه وقراحَهْ !
لم تُيتِّم ..
لم تُثكِّل ..
جئتَ بالورود ..
برىء أنتَ من أى مناحَهْ !


وزاد دجّالوك ..
ومنافقوك ..
حَقْن شعبى المملوك ..
وعقله المنهوك ..
وعرضه المهتوك ..


بأنّك المظلوم الذى لم يُفهم ..
والشريف الذى لم يُكرم ..
وبأنّ كل العلوم فى كتابك مُتاحَهْ !


وبأنّك الشرف والأخلاق ..
وسبيل الخلاص والإنعتاق ..
ولا خلاص لشعبى إلا بأن تكون وِشاحَهْ !


وزادونى أنّ صحراءك نهرى ..
وأنّك الوحيد بحرى ..
الذى يجب علىَّ فيه السِّباحَهْ !


أنت المفخرة بين الشعوب والأمم ..
ولئيم وعاقّ وزنديق من لم يقل نعم ..
وفى بحارنا وسماواتنا أنت الملاّح والمِلاحَهْ !


إسلام !!


لله درّك .. غدا تشرق شمسُ ربيعٍ جديد !
وتُكسر الأغلال وتُطلق الألحان والزغاريد !
فلا دام ظلم حِملٍ إلا وُجد له من ألقاه وأزاحَهْ !!





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
هيام محمود

إجمالي القراءات: 9,457
المقالات المنشورة: 14
- رُفعت الأقلام وجفّت الصحف ..
- كلمتى .. 10
- كلمتى .. 9
- كلمتى .. 8
- كلمتى .. 7
- كلمتى .. 6
- كلمتى .. 5
- كلمتى .. 4
- كلمتى .. 3
- كلمتى .. 2
- تأملات .. 2
- كلمتى ..
- تأملات ..

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- ممثل المغرب بجنيف:خطاب الجزائر فقد مصداقيته
- 7 أنواع من الأحذية ينبغي أن يقتنيها كل رجل
- التفكير الإبداعي لا يمكن شراؤه إلكترونيًا
- اكتمال الاستعدادات لفعالية «مهرجان الثقافة العربية وتراث الإ ...
- جنوب إفريقيا ضيفة شرف الصالون الدولي للكتاب بالجزائر
- مناقشة كتاب «هل كان عبد الناصر إخوانيا» للكاتب ثروت الخرباوي ...
- الكويت ضيف النسخة السابعة عشرة من ملتقى الشارقة الدولي للراو ...
- فيلم -قضية رقم 23-: الكل يحمل جراح الماضي في لبنان
- في الذكرى الخامسة لرحيل الشاعر طه محمد علي صدور كتاب -صبي ال ...
- إدلب السورية تسعى لاستعادة آثارها المهربة

المزيد.....
كتب ودراسات
- بحث في (المسرح في علاقته بالمعرفة:المعرفة في المفهوم الفلسفي ... / محسن النصار
- أنا الشعب... / محمد الحنفي
- أيها المارون من إلى كرة الأرض... / محمد الحنفي
- الشبيط ....الشوك الدامى / أنور مكسيموس
- ملحمة العشق والانهيار... / محمد الحنفي
- فيدرالية لليسار... / محمد الحنفي
- عاش الشعب... / محمد الحنفي
- شاعرة أنت... / محمد الحنفي
- مهرجان المساوة عيد... / محمد الحنفي
- بلادي قريبة / بعيدة... / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - هيام محمود - إسلام !