

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 23:13

المحور: الادب والفن









ديوان لافتات انشداه

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دفتر رقم - 64

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فحيح النفس

والتي يعزفها

الهمس

واللمز

واللمس

لتحسن أداء

اللثم

ولتساعد على طبع

قبلات حميمة

على الشفاه المبتسمة

-*/

2

نسوق أعذارنا

بالهجر

ونقلل من النأي

كشأن عارض

ونقرب مواعيد

لقاء بعيد

ونرفض البعاد

وبشكل قاطع

حتى نشذ عن القاعدة

ونقع بالحب

دون أن نعثر على

العشيقة المناسبة

-*/

3

ضمة جرح

نتيجة طعنة سكين

غير قاتلة

هذا أكثر ما تتوق إليه

نفس معذبة

من نزف

-

وتتلوى

من كثرة ما أراقت من

ماء وجه

في مجرى الدمع النظيف

-*/

4

نشعر بوجع الوخز

تبعاً لقطف

وردة

من على درب

أغلقه

قاطع طريق

انتشار ضوع

لا نعرف كيف استطاع

لص

إليها سبيلاً

-*/

5

نأخذ الحياة

وعلى محمل الجد

ونلتقط أنفاسنا

بشكل مخالف

لإنقاذ أنفسنا

ويسقط من أيدينا

في كل معاودة

لاسترداد روع

حياتنا

-*/

6

وجهة نظر

---

أنت ترى التفاحة

مقضومة

من طرفها

وأنا أشاهدها سقطت للتو

من على الشجرة

على رأس نيوتن

وطرفت عين غاليلو

-*/

7

نحن نعيش بحلم مستمر

ليل نهار

ومفروض علينا حياكة

تمثيله لأدوارنا

لتصديق مزاعم

أضغاثه

وكلنا حمقى

لتنطلي علينا

حبك حيل

أحلام يقظتنا

-*/

8

ليس هناك أسوأ

من أن تجد

فوق سندان النبض

غصة بالقلب

-

وتكتشف حقيقة

عشق

يدور بالجوار

لا يخصك

بدواعي شوقه

-*/

9

وقفت مثل اشتداد

عود برعم

على جر أحمال الطريق

وتحمست

كانتشار بصيص العبق

ليهدي سواء السبيل

-

و انحنيت مثل وردة

تسجي عطرها

لنسمة ريح

-

وتهت مثل أريج

يبحث عن سنارة أنف

لأقع بشق الصدر

في شراك الشم

-*/

10

ما فتئت

ألقي بشباك

نظرة فاتنة

وأحيك حبائل

حيل متقنة

كيلا تفلت من يدي

وهج طيفك

وأنا استردك

-*/

11

تزرع ورداً

تجني عبقاً

مرده لك

وتنصب فخاخ

أشواك وخز

لمن تسول له نفسه

سرقة مكنوناتك

-*/

12

اعرضوا عني

خشية أن تصطدم

عيوني الزائغة

بوجهات أنظاركم

الراضخة

للدغ عقارب

الساعة

-*/

13

دعوا النور النقي

يصفي نفوسكم

ويتخلل بمسام أجسادكم

المرخية

في حمام دافئ

بالهواء الطلق

وتحت ضوء

الشمس

-*/

14

دعوا مركب ألحاظكم

يطفو

ليرفع أشرعة جفون

ويرخي أهداب

ليبحربغمار

برك غشاوة مغمضة

بغبش

أحلام اليقظة

-*/

15

الزمن يقلنا

في عربات وقت

لا تدركنا

لنظل متأخرين

عن اللحاق بحضورنا الغارب

-

والحقيقة الرقيقة

تجلسنا على مقاعد

دقائق صعبة

أو تضعنا في مواقف

هنيهات حرجة

حتى تنضب أعمارنا

-*/

16

على شاطئ بحيرة

قشعريرة

وقفت هزات

لخلجات

مع رعشات

على حلبة

تقصف ركب

للقاء

عشق عائد للتو

إلى أعشاش

القفص الصدري

-*/

17

دعيني أجفف

نظرات مبلولة

بأكف

تنفر من برك

عبرات

لا ترى بالعين المجردة

-

دعيني أوليك

شطر نظري

لتريني

-*/

18

قبلة حميمة

تعيدني ألف مرة للحياة

كطوق نجاة

وتتلقفني

بمد أذرع عناق

على الأرائك

لكل عيش رغيد

-

زلات لسان الفراق

تكلم الهجر

لغة مغايرة

للثم

-*/

19

أنا مجرد

حشوة وطء

بحشد السابلة

ما جدوى أن أوجد

وأنا نكرة

وما الفائدة بالتعريف بنفسي

وأنا غائب

وما معنى

أن أضع قناع

غير مطابق

لتمثيل دوري

على خشبة مسرح

حياة

بلا مطرح

-*/

20

كلما ضاقت

حدقة العين

اقبلت الرؤى

وينشب النزاع

بين تشابك الأضلع

وعض الأصابع

-*/

21

حشرة تقض مضجع-ك

وصرصار يثير اشمئزاز-ك

وفأر يزوغ منك

وهو يتطلع إليك

ومن حيث

لا تراه

وتحيط بك كل هوام الأرض

لتقض مضجعك

ومن حيث لا تحتسب

-*/

22

أرملة تجر جنينها

في عربة أطفال

لم ينشأ بعد

في رحمها

فلفظته

كمضغة

من روحها

-*/

23

مثل غابة

اختبئ خلف كل فرع

من أغصانها

عش

لطائرغامض

وزقزقته بادية

لعيان غائب

-*/

24

لا يوجد عبق

أوسع من لحظ

تتعطر به الطبيعة

من يقظة براعم

وتفتح ورود

على شرفات الضوغ

-*/

25

بحرك

يا حبيبتي

خضم هادئ

ونظرتك

تقل كل المراكب



كمال تاجا