

ناس حدهوم أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 21:00

المحور: الادب والفن









تأمل في البحر من جديد

إبتسامة بلا رقم

عليك أن تتعلم من لسانه فقر الصيف

لعباد الشمس الموتى .

تأمل مرة أخرى الأمواج .

البصق الإلهي .والإمتلاء بالنور

لن يشبعك أيها الوجوج . آه .

في كثبانك أنت

ينعطف النفس بحثا عن جسد . جسدك ضوء .

رغم العمى . نواصل المسير في الطريق

نتحسس العتمة إلى غاية وصول العثور

جائما ذلك الجسد يعشق العناق

شلال النور

وهناك يكون الخلود .



En cuerpo del mundo

-------------------

mira de nuevo el mar

sonrisa innumerable aprende de su lengua

la pobreza

en el verano de los girasoles . muertos

mira otra vez las olas

saliva de los Dioses

llènate de su luz

que no podrà saciarte

oh mundo

en tus mèdanos gira todo aliento

a la busca de un cuerpo

el tuyo

luz

nos cegaste

seguimos caminando

a tientas en lo oscuro hasta encontrar

para siempre ese cuerpo al que abrazarnos

la cascada de luz

y alli està la eternidad

---------------------

شعر andres sanchez robaina

ترجمة / أحمد الخمار ناس حدهوم