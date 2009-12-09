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في جسد العالم


ناس حدهوم أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 21:00
المحور: الادب والفن
    


تأمل في البحر من جديد
إبتسامة بلا رقم
عليك أن تتعلم من لسانه فقر الصيف
لعباد الشمس الموتى .
تأمل مرة أخرى الأمواج .
البصق الإلهي .والإمتلاء بالنور
لن يشبعك أيها الوجوج . آه .
في كثبانك أنت
ينعطف النفس بحثا عن جسد . جسدك ضوء .
رغم العمى . نواصل المسير في الطريق
نتحسس العتمة إلى غاية وصول العثور
جائما ذلك الجسد يعشق العناق
شلال النور
وهناك يكون الخلود .

En cuerpo del mundo
-------------------
mira de nuevo el mar
sonrisa innumerable aprende de su lengua
la pobreza
en el verano de los girasoles . muertos
mira otra vez las olas
saliva de los Dioses
llènate de su luz
que no podrà saciarte
oh mundo
en tus mèdanos gira todo aliento
a la busca de un cuerpo
el tuyo
luz
nos cegaste
seguimos caminando
a tientas en lo oscuro hasta encontrar
para siempre ese cuerpo al que abrazarnos
la cascada de luz
y alli està la eternidad
---------------------
شعر andres sanchez robaina
ترجمة / أحمد الخمار ناس حدهوم





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ناس حدهوم أحمد

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