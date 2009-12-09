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لا تلمني


عبد صبري ابو ربيع
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 14:58
المحور: الادب والفن
    


لا تلمني
عبد صبري أبو ربيع
لا تلمني إذا الهوى
جَرح مقلتيّ
لا تلمني إذا السمراء
سلبت كل ما لديّ
هي الحياة وهي
الفرح الذي بين يديّ
إذا أقبل صباحاً
ضحكت عينيّ
وإذا أبدرت ليلاً
تشعل الوصل في خافقيّ
هي الوسادة الضاحكه
وهي رعشة شفتيّ
وهي المَلك الجميل
وهي الحوريه
وهي السماء كما شاءت
أن تكون الهديه
فمن لليل ومن للهموم
ومن يطفئ ما بيّ
تسرق الأنفاس بالوصل
وإذا شهقت كأنها المنيه
لا تلمني إذا ما جعلت لها
كل أعضائي جسوراً مطويه
أنام وهي ستري
وأنا سترها
وهي الغاده السومريه
(( الناصريه يبويه الناصريه
شخلت بالگلب ميسان
هذي البنيه
حملتني هموم الهوى خطيه
ويا حسن ميسان
شعمل بيه
لا تلمني فالأنثى سحرٌ
وشرابها خمرٌ
وعيونها لوزيه





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عبد صبري ابو ربيع

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - لا تلمني