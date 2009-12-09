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عصارة ألم


هدى الصيني
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 10:11
المحور: الادب والفن
    


عصارة ألم
لأننا لم نتذوق الحياة.. تموت البراعم فينا،إن لاح شعاع بين ثنايا الروح وأزهرت وردة؛ يخنقها دخان احتراقنا ، نكتب برماده قصائدنا ،نعلقها على جدران خيالاتنا، نصحح أخطاءنا بدموعنا، نرتب خزائن غربتنا بحزن أغانينا، نوقد شموع الفرح من لهيب أفئدتنا فنرقص على عزف آلامنا، تدور رحى المعارك ليلا في أعماقنا فنشيّع صباحا ضحايا ذواتنا ،هكذا علمتنا الحرب عندما يحاصرنا القبح نتسلق اسلاك أرواحنا الشائكة، نلعق جراحاتنا ونمضي نجر خيباتنا...





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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - هدى الصيني - عصارة ألم