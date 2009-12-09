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الشتاء


يسرى الجبوري
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 10:11
المحور: الادب والفن
    


سوفَ يَحِلُّ الشّتاء
ويفترَسُ البردُ أجسادنا المُنهكة
سوفَ يَحِلُّ الشِّتاء
وتتلَبّد السَّماء بـ الغُيوم الداكِنة
سـ يَهطُلُ على إثرِها المَّطر
ويَروي جفافَ الأرض
وسـ تلتَئِمُ كُلَّ الشّقوق ِالتي خلَفّها الظَمأ
وتتصاعد رائحةُ المطر وهو يمتزج من التُّراب
يالها من لوحة ٍعجيبة
نتوقُ لـ نعيشها كُلَّ موسِم
كـ أنَّ السَّماء تبكي
لا بل كـ أنَّ الأرض تضحكُ فرحاً
سـ يَحِلُّ الشِّتاء
وتُعاوِدُ الطيورَ هِجرتَها الى حيث الدِّفء والأمان
كلُّ شئٍ يعود او يعيدُ نفسه
إلا أنت ْ!!
فـ هل يُمكنكَ أنْ تعود ؟!
لـ مرّةٍ واحدة !
او يعود صدى صوتكَ يتغلغلُ في تقلُبات السكون
هل يمكنُ لـ العالمِ الآخر
أن ْيُهديني صوتكَ لـ بضعِ دقائِق ؟
ذلك الصَّوتُ الأبَحْ
الذي جَرحتهُ عواديَ الزَّمن
وسنواتُ المِحَنْ
إنّي أكادُ أسمعُهُ الآن
يُناديني رغم زَمهريرِ الرياحِ العاتِية
أجزمُ أنّي أسمعُهُ
يُناديني
بـ كلِّ حسرة
يُسرى يُسرى يُسرى





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يسرى الجبوري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يسرى الجبوري - الشتاء