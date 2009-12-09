

مروة الالوسي

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 08:32

المحور: الادب والفن









امهلني حنينآ واحدآ!!



كي ادرك اين يأخذني الشغف...



كي اعرف!!



إن المتعه تستحق الالم!!!



انت مستمتع... بالصمت!!



و أنا الف الف حرف اتكلم!!



ان كنت لا تعلم حقآ!!



انا لم استمتع ابدآ...



ان المتعه جفنٌ يحضن جفن



كفآ دافيء يسجن كفآ...



ان المتعة ان تكون ظلي...



تهرب نحوي...



عند الضيق...



رفيقة طريق...



كل ما يهمني حقآ...



ان اكون سماءآ



تخترق رحابي كالطائرة...



اضمك كــ العصفور وسط الهواء...



كم كان يزعجني سقوط الاشياء..



كلما اتكأت هويت بعيدا



توسدت فراغا



لا حنين لا ارض ....



و لا حتى سماء.