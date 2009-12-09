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تمرة جنوبية


وليد المسعودي
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 08:30
المحور: الادب والفن
    


تمرة جنوبية

وليد المسعودي

تمرة جنوبية
تذوب في الشقاء .
شاي بلا سكر .

سكر من القصب
تبعثره المدينة .
كدح بلا نهاية .

نهاية الاحلام
سبعة ضحكات .
عصافير بلا وطن .

وطن بين شفتين
يقبل الحروب .
وجه بلا سعادة .



السعادة مطفئة
شهيد جديد .
تمرة جنوبية
























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وليد المسعودي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد المسعودي - تمرة جنوبية