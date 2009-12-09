

سعيد ذيبان فندي

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 01:19

المحور: الادب والفن









رقصة موت على بحر ايجه

(1)

أيها البحر الملعون

كيف تجرأتَ ان تبلع حبيبتي

وتركتني في غيبوبة الجنون!؟

(2)

هل كان قدري

ان تغرق حبيبتي

في البحر

وانا اذرف القصيدة

من وجعها؟

(3)

يوم صافحتها

قرب آياصوفيا

وحدقتُ في عينيها

تخيلتُ

اني اغرق في بحر عينيها!

(4)

نامت هي في البحر

فأنا من بعدها

يبلعني الموت!

(5)

ايها البحر الظالم

كيف اخذت حبيبتي بدون استئذان

وتركتني في موج الحزن

اكتب قصيدة

بدموعي الدامية!

(6)

ايها القدر

كم صعب

حبيبتي غرقت

ولم تترك لها قبر!

(7)

ايتها الاسماك والحيتان

رفقاً بجسدها

فإنها رقيقة جدا

وجميلة جداً

وبريئة جداً

(8)

ايها الوطن الملعون

تبا لك !

كل الجميلات قتلت في ارضك

او بعيداً عن ارضك

وانت السبب!

(9)

كان يفترض بنا

ان نلتقي

على شواطئ امستردام

ولكن البحر ضدها

والقدر ضدي!

(10)

بيني وبينها

رحلة حزن ابدية

وقصائد ستولد في كل عام

وبقايا دموع

وعهد بعدم النسيان!