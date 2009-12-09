

حبيب ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 22:07

المحور: الادب والفن













في ثمانينات القرن الماضي كان تلفزيون العراق يعرض كل يوم فيلماً مصرياً. كنت اواظب على مشاهدته رُغم عدم معرفتي باللهجة المصرية آنذاك. تعرفنا من خلال الأفلام والمسلسلات المصرية نحن العراقيين، بل كل العرب على مدن مصر ... القاهرة، الاسكندرية، بور سعيد، وعلى احياء القاهرة ... السيدة زينب، المهندسين، الجيزة، مدينة نصر، وأحببنا تذوق الملخية بالأرانب والكباب المصري والكمبري ورؤية أزقة القاهرة القديمة حيث بساطة الانسان المصري وأن نشم رائحة بخور وبهار من عبق الماضي .... تعرفنا من خلالها على عادات وتقاليد المصريين وحبهم لبلدهم مصر التي قدمت للانسانية الكثير، تعرفنا على لهجة أهل الصعيد وكرمهم وعلى مكانة العمدة في الأرياف ... وعلى جمال أهل الاسكندرية وسواحل مصر الخلابة... تعرفنا على حضارة مصر وتاريخها العريق ... السينما والدراما المصريتين قدمتا مصر للعالم ... عرفتا تاريخ مصر ورسالتها الانسانية ... اختصرتا عظمة مصر والمصريين بأفلام ومسلسلات لاتزال نشوة أحداثها حاضرة في مخيلتنا ... تعرفنا على عمالقة الفن المصري ... فريد شوقي ... محمود عبد العزيز ... حسين فهمي ... ميرفت امين ... نجلاء فتحي ... ليلى علوي. اصبحوا في فترة ما احلام الشباب والشابات ...

ترى ما الذي حصل لقطاع السينما والداما المصرية؟ لماذا خبا بريقهما؟ تكاد الأزمة الفنية في مصر تطوي صفحة مجد حققتها مصر على مدى عقود في مجال السينما والدراما، ما تقدمه السينما والدراما المصرية اليوم لا يمت بصلة لذلك التاريخ الحافل، فنانون كبار بخبراتهم الفنية تَرَكُوا الفن واتجهوا لتقديم برامج التلفزيون او للغناء، مخرجون تَرَكُوا مجال الإخراج السينمائي والتلفزيوني ليدخلوا مجال اخراج الفيديو كليب، فنانون أوصدوا على أنفسم الأبواب وجلسوا في بيوتهم متحسرين.. فنانون لفظهم النسيان ... افلام تجارية لا تستهوي المشاهدين ... بالمقابل تتنافس القنوات الفضائية العربية في عرض المسلسلات التركية ... التي تتميّز موضوعاتها بمحاكاة الواقع وتخصص لها ميزانيات ضخمة وتعالج قضايا المجتمعات الشرقية بطريقة واقعية وجذابة ... مسلسل العشق الممنوع ... ترجم الى ١٢ لغة واحتل المرتبة الاُولى عالميا عام ٢٠٠٩ .. مسلسل حريم السلطان ... حقق نجاحا ساحقا وعُرض في ٣٩ دولة ووفقا لموقع (برينساريو) فهو المسلسل التركي الأكثر مشاهدة في العالم... مسلسل وادي الذئاب ... ترجم الى العديد من اللغات ... مسلسل عاصي الذي عُرض في ٦٧ بلدا وحقق نجاحا منقطع النظير ... ومسلسل العفة الذي عرض في اكثر من ١٢ دولة ..

حققت الأفلام السينمائية التركية هي الاُخرى نجاحات عديدة خلال السنوات العشر الماضية وقدمت جيلاً جديداً من الممثلين الشباب، كما حققت ارباحاً تُقدر بمئات الملايين من الدولارات وحصلت على العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية ... فقد حصل فيلم الثعبان على جائزة افضل فيلم في مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته ال ٢٨ ... كما ان فيلم الغراب الأسود الذي أنتج عام ٢٠١٦ يُعرض في العديد من دور السينما التركية والاوروبية ... كما حقق فيلم ايلا المأخوذة قصته عن فيلم هندي نجاحاً باهراً في تركيا والعالم.

السينما والدراما المصرية تعيشان أزمة حقيقية، يمكن رؤية ملامحها في عدد الافلام والمسلسلات المتواضع التي أنتجت خلال السنوات القليلة الماضية والجمهور العربي الذي لم يعد متحمساً كما كان قبل ثلاث عقود او اكثر في مشاهدة الافلام والمسلسلات المصرية والأرباح القليلة التي باتت تحققها وسطحية القضايا التي تتناولها، يحتاج قطاع السينما والدراما في مصر الى ثورة، كثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ تعيد للسينما والدراما المصريتين مكانتهما ... ثورة تقتلع الدخلاء من الجذور وتعيد المقاييس المعتمدة في عصر ازدهار السينما المصرية، ثورة حقيقية يقودها اجيال أذابت شمعة حياتها في خدمة الفن المصري ...