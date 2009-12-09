

كامل راهي مرزوك

الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 22:07

المحور: الادب والفن









أعودُ لمنفايَ وحيدا…

••••••••••••••••••••••••••••••أعودُ لمنفايَ وحيدا ؛ أجرُّ أذيالَ الشُّرود ! أصرخُ في وادي المُشرّدين : لستُ من عاد ولاثمود ! هناك في أعلى الصخرة الجرداء ؛ صوتٌ يهمسُ في شِعابِ الراحلين : الجماجمْ هنا لاعدّ لها ؛ أنتم كذلك بعد حين… يجلسُ القُرفصاء الإنسانُ في داخلي ؛ أيّها المُعذّبُ في المِثال ؛ المُحاكاةُ بعيدةُ المنال… لاصبرَ مع اليباب ؛ كلاهما جحيم . أيّها الفراقُ الصائحُ في الدهاليز ؛ ياصدى الموت ، ياعذابَ السنين ، ارحل فلم يعد في الديار من أحد . هتلر يواجه المصير ؛ نابليون بلا مدافع ! لم يعد لجيفارا من غد… الطغاة بلا معنى ، والثوّارُ بلا نصير… الحُسينُ في كربلاء ؛ وطنٌ قتلهُ الشَّعب الجاهلُ حتى النُخاع . القائمُ بالأمر دموع ؛ الغيابُ آلامُ المسيح .