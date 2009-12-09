

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 22:06

المحور: الادب والفن









هلَّ هلال الحب

هذا المساء

بعد غيابٍ

من أفلاكِ السماء

قال لي

حبيبتك بعثتني

أحمل أليك موعداً

للقاء

لقاؤنا سيكون

عندما يعدلون حكام الشرق

عندما تخضرُ صيفاً

كثبان الصحراء

عندما يصبحون أولي أمرنا

يستحون

عندما يترك المنافقين الرياء

عندما يستيقظ الشعب

عندما يلبس المريض الرداء

عندما نرفس الوالي بعيداً

عندما يصبح لنا إباء

عرفت أن لا أمل بلقاء حبيبتي

هي تقول لي ذلك

بمنتهى الدهاء

أعرف ان مواعيدها بعث ميتٍ

في هذه الدنيا

لعالم ألأحياء

حبيبتي أرسلت مع الهلال

سبب بؤسي

هي ذكيةٌ

وأنا

لستُ من ألأغبياء