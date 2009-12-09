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وبعد ...


جواد الشلال
الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 22:06
المحور: الادب والفن
    


وبعد
..
.
جارتنا التي لم أرها جيدا ... كانت تمسح الغبار عن وجه المئذنة... لترى الله جيدا ..
جارتنا ...
بدوية المشاعر ... تحتفي بالحزن من صورها القديمة ... تدخل خيمتها يضوع منها عطر الوفاء ولذة العيون الجديدة ... ما أكثر اناقتها .. وسحر حرفها... وهدوء جفونها...
ناعمة هي كأنها مدينة متبلة بالنور .. ساكنة باللون القرمزي... موشحةبالحرية الهادئة...
جارتنا ... معتقة بالجمال ... جاءت في وقت الغروب لتشعل مصباح المتاهه الجميل ... قد يكون كل المتاهات ... كل الدروب ... ليس أمام عيني الان الا سوراها الفضي وقرطها الناعم .... وسيل من الهدوء الضاحك ...
جارتي بدوية لم أرها جيدا .. بيد اني اعرفها جيدا ...





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جواد الشلال

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