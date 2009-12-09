

حسن الريتوني

الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 17:18

المحور: الادب والفن









حزن

إن كان في صوتها نبرة حزن

هي أنثى

إن كان في نظرتها رمق حزن

هي أنثى

إن غلفت ضحكتها لمسات حزن

هي أنتى

بكل الصفاء عشقت

بكل الوفاء عاهدت

بكل ما فيها أعطت

لكنها جرحت

فما أعظم إحساس الأنثى

وما أعمق جرحها

هي الأنثى



حسن الريتوني/ الدار البيضاء بتاريخ : 9/9/ 2017