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عبد الغني سهاد
الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 10:12
المحور: الادب والفن
    


تردد..
---------

بين الذهاب
والاياب
ارتبك النهار...
كينونة الزمن
في ستنهار..
والحب يتراقص...
غير شفاف..
¤
¤
¤
الكل يراوغ
الكل مرئي..
وانت الاقرب الي
ويستحيل علي لمسك..
كينونتي ..نبض
جبان في دمي..
ونفسي قطرة ماء
في صهوة.. فكرة..
في احساس
طفل ملتاع
¤
¤
¤

هل ابقى
هل اذهب..
الى مدارج
الريح...
لاسمع
هيجان
صمتي...
¤
¤
¤

إن كنت النهار
فانا كأس الشمس
التي
تحرسك
¤
¤
¤

وان كنت الوادي الرقراق
فانا
الامتداد
الذي
يؤرقك...
¤
¤
¤

وإن كنت نهاية
التراب
فانا
أو ل
الغيث
الذي
سيفرحك...
¤
¤
¤

ووحدها..
خطاي..
ستعرفني...
¤
¤
¤

وانهاري
لا تعود
للجريان ..

¤¤¤¤
عبد الغني سهاد
14/03/2016





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عبد الغني سهاد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الغني سهاد - تردد.(....)