

عبد الغني سهاد

الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 10:12

المحور: الادب والفن









تردد..

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بين الذهاب

والاياب

ارتبك النهار...

كينونة الزمن

في ستنهار..

والحب يتراقص...

غير شفاف..

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الكل يراوغ

الكل مرئي..

وانت الاقرب الي

ويستحيل علي لمسك..

كينونتي ..نبض

جبان في دمي..

ونفسي قطرة ماء

في صهوة.. فكرة..

في احساس

طفل ملتاع

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هل ابقى

هل اذهب..

الى مدارج

الريح...

لاسمع

هيجان

صمتي...

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إن كنت النهار

فانا كأس الشمس

التي

تحرسك

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وان كنت الوادي الرقراق

فانا

الامتداد

الذي

يؤرقك...

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وإن كنت نهاية

التراب

فانا

أو ل

الغيث

الذي

سيفرحك...

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ووحدها..

خطاي..

ستعرفني...

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وانهاري

لا تعود

للجريان ..



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عبد الغني سهاد

14/03/2016









